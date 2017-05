Relator de ONU reconoce logros de México en derecho al agua pero señala retos

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, Léo Heller, destacó hoy el avance de México en materia de infraestructura hidráulica, aunque dijo que persiste el desafío de garantizar un suministro confiable a las viviendas.

México, 12 may (EFE).- El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, Léo Heller, destacó hoy el avance de México en materia de infraestructura hidráulica, aunque dijo que persiste el desafío de garantizar un suministro confiable a las viviendas.

"Hay que reconocer algunos logros en México en cuanto a los derechos humanos al agua y saneamiento, pero los desafíos son muy grandes", indicó Heller en una rueda de prensa que cerró la visita al país norteamericano que comenzó el 2 de mayo.

Destacó que conforme al nivel de infraestructura que presenta México más de 90 % de la población cuenta con cobertura de agua y servicios de saneamiento, lo cual "es una evolución positiva en los últimos años".

No obstante, señaló, estos "números impresionantes" generan "una visión engañosa sobre la situación del sector" porque en la realidad están "muy lejos" de verse traducidos en un servicio compatible con los derechos humanos.

"México tiene desafíos muy importantes, muy grandes: Esperaría una situación mejor que la que vi por los índices de desarrollo humano que México tiene", declaró el experto sobre los resultados de su visita.

Como ejemplo, destacó que en la Ciudad de México, capital del país y con 20 millones de habitantes, 70 % de la población recibe agua menos de 12 horas al día, lo cual resulta "muy impactante" en un país con un nivel de desarrollo tan elevado.

En la demarcación de Iztapalapa, en el oriente de la capital, el agua es extraída de pozos y desviada a zonas comerciales en tanto que la población se queda sin el servicio, apuntó.

Heller explicó que parte del problema en el sector radica en creer que "no amerita prioridad" de parte del Gobierno, por lo que se ve afectado por recortes de presupuesto.

"Sabemos que la economía mexicana pasa por situación difícil pero nada justifica un recorte en temas referidos a la calidad de vida de la gente", expresó el experto de la ONU.

Señaló que el acceso al agua potable y al saneamiento en el país presenta problemas como la precariedad del servicio, el cual debe ser cubierto por los municipios que en muchos casos no tienen el respaldo económico de autoridades estatales y federales.

Como ejemplo mencionó a la comunidad de Filomeno Mata, en el oriental estado de Veracruz, donde 13.000 personas que dependen de manantiales tienen una planta de tratamiento de aguas residuales que no funciona porque el sistema de alcantarillas está colapsado.

Por ello consideró necesario que México avance en la creación de entidades independientes que se encarguen de regular los servicios, vigilar su desempeño y de establecer la estructura de tarifas.

Por otro lado, Heller destacó la negativa de autoridades locales a dar servicios de agua a asentamientos irregulares y la discriminación a las comunidades indígenas del país, que tienen una tasa de acceso más baja que la media nacional.

"El 70 % de los indígenas tiene acceso a agua potable contra un 94 % de media nacional", sostuvo.

Heller recordó que el derecho humano al agua no significa "agua gratis" pues si bien no se vende sí se cobra por el servicio, aunque su pago no debe comprometer el goce de otros derechos.

Finalmente, expresó que México no debe permitirse retrocesos en materia del acceso al agua, que pueden ser considerados como violaciones a los derechos humanos.

"No espero que mañana México llegue al 100 % en los derechos humanos del agua, pero espero que vaya mejorando de manera progresiva, considerando la precariedad de muchas situaciones", puntualizó.

Durante su visita a México, el relator se reunió con funcionarios federales, estatales y municipales, así como con miembros de organizaciones sociales dedicadas al tema del agua, y presentará su informe final en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).