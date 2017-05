Italia favorita para ganar Eurovisión, según la prensa internacional

Cientos de periodistas se congregan en la sala de prensa del Centro Internacional de Exposiciones de Kiev a sólo unas horas para la gran gala final de Eurovisión y la mayoría de los consultados por Efe coincide en que Italia es la gran favorita para ganar el concurso.

"La favorita es Italia, aunque para mí la mejor actuación la ha traído Francia. Su puesta en escena es preciosa y creo que la canción tiene fuerza para ganar Eurovisión", dijo el húngaro Sandar Madl.

El polaco Maciej Blazewicz coincide en que Italia es la favorita, tal y como apuntan las casas de apuestas, "porque se trata de una canción que ya es popular en Europa", pero también destaca las posibilidades de la artista francesa Alma.

"Pero, personalmente, a mí me encanta la actuación de Bielorrusia porque es un tema folclórico y porque lo cantan en bielorruso. Es además la primera vez que Bielorrusia ha traído al festival una canción en su idioma", añadió.

Aunque la sensación del festival es el portugués Salvador Sobral, "todo el mundo aquí dice que va a ganar Italia", señaló el periodista holandés Richard van der Crommert.

Pero, al igual que muchos en la sala de prensa, no cree que "Occidentali' s karma" (El karma de los occidentales) de Francesco Gabanni sea la mejor canción del certamen.

"Realmente creo que la mejor canción, el mejor sonido de este año es el de Bélgica", apunta el holandés.

Frente a todas las casas de apuestas, el húngaro Gabor Varos declaró que España es su favorita y destacó la alegría del "Do it for your lover" (Hazlo por tu amante) del español Manel Navarro.

Varos es uno de los pocos que no menciona a Italia entre los favoritos: cree que el premio podría ser para Australia o para Israel, "realmente la mejor actuación, la más completa, de las que hay este año en Eurovisión".

El portugués Salvador Sobral también se ha ganado el corazón de muchos periodistas, expertos e incluso del candidato español, que en una entrevista a Efe afirmó que "Portugal va a ganar Eurovisión".

El búlgaro Kristian Kostov ha escalado posiciones en las últimas horas en las apuestas y se ha consolidado como el tercer favorito con su balada "Beautiful mess" (Hermoso desastre), de la que los expertos destacan tanto el poderío vocal del intérprete como su sobria, pero atractiva puesta en escena.

Suecia y Bélgica cierran la lista de los cinco favoritos para las casas de apuestas, pero esta noche habrá que poner mucha atención en las actuaciones de Armenia, Azerbaiyán y Rumanía, que podrían dar alguna sorpresa.