Michel Franco regresa al festival de Cannes con su película "más accesible"

El director mexicano Michel Franco habló hoy sobre su nueva cinta, "Las hijas de Abril", días antes de partir por cuarta vez al festival de Cannes para presentar la que hasta la fecha es su "película más accesible".

El cineasta, reconocido por retratar aspectos incómodos de la sociedad, en esta ocasión "invita al espectador a ver una película que, aunque es de Michel Franco, no es tan dura".

"Estoy muy orgulloso de volver a Cannes por cuarta ocasión (...) Muchos directores van una vez o dos y es muy difícil repetir. Para volver al festival tienen que ver que hay una progresión en tu trabajo", explicó Franco en rueda de prensa en la capital mexicana.

Los protagonistas de "Las hijas de Abril", que se estrenará el 20 de mayo, son los debutantes Joanna Larequi, Ana Valeria Becerril y Enrique Arrizon, quienes acompañan a la veterana actriz española Emma Suárez.

El cineasta relató que la película pudo filmarse en Estados Unidos y recibió muchas ofertas para realizarla "con actrices que tienen óscares".

La historia narra la aparición de una madre ausente tras enterarse del embarazo de su hija adolescente que vive con su pareja y su hermana.

Esta última "decide llamar a la madre porque no quiere encargarse sola de la responsabilidad de tener un bebé en la casa", explicó el director.

El productor de la película, Lorenzo Vigas, destacó que "tiene un gancho muy fuerte para el espectador, en general", al relatar una historia familiar fácilmente reconocible por el público masivo.

La idea, contó Franco, surgió al observar a una mujer embarazada en la calle, motivándolo a "tratar de adivinar cómo llegó a esa situación, cómo se sentía".

"Todo lo que va de la mano de un embarazo adolescente me llamó la atención, se me quedó mucho en la mente y lo combiné con otra fijación que tengo, que son los adultos que se niegan a aceptar que ya no tienen la edad de los hijos y compiten con ellos", dijo el director.

Franco, por su parte, expresó su interés por el universo femenino, dado el "papel más complejo" que juegan las mujeres en la sociedad.

"Creo que se les exige más y no se les permite equivocarse y los errores se les cobran de manera muy cara", opinó.

Las actrices de la película -salvo Emma Suárez, que no estuvo en la rueda de prensa- relataron cómo el director las hizo habitar la casa donde se filmó la película, con el fin de forjar una auténtica relación familiar.

Becerril, quien interpreta a la joven embarazada, contó que durante el proceso de construcción de su personaje descubrió que "las adolescentes se embarazan para no quedarse solas", realidad que retrata la película.