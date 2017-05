Gómez Noya: "Estaba a tope, pero la infección me ha dejado débil"

El gallego Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de triatlón de toda la historia, que este sábado acabó noveno la prueba del Mundial disputada en Yokohama (Japón), declaró que estaba "a tope" pero que "la infección" que tuvo en una muela le "ha dejado débil".

"He ido al máximo y me he vaciado, pero no he podido quedar mejor", indicó Gómez Noya, de 34 años, medallista de plata en los Juegos de Londres 2012, ausente en los de Río (Brasil) por lesión y que perdió el liderato del Mundial este sábado en favor de su compatriota el mallorquín Mario Mola, que ganó en Yokohama por delante de otro español, el talaverano Fernando Alarza.

"Venía de un período de entrenamiento muy fuerte en Nueva Zelanda y estaba a tope, pero la infección me ha dejado débil", comentó Gómez Noya, en manifestaciones difundidas por su gabinete de comunicación.

"Ahora en casa espero que me quiten la muela y recuperar el estado de forma, para volver a entrenarme con miras a la siguiente cita. Por supuesto que estoy contento de ver que los dos primeros han sido españoles y les felicito", manifestó Gómez Noya en referencia a Mola y Alarza.