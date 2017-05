Berizzo exige un proyecto "sólido" al Celta para renovar

Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, reiteró hoy que su deseo es renovar una temporada más con su actual club, y aseguró que esta semana quedará definido su futuro, el cual ligó a que la entidad que preside Carlos Mouriño le ofrezca una mejora de su contrato y, sobre todo, un proyecto deportivo "sólido" para luchar por los puestos europeos.

"Antes de que termine la Liga la situación debe definirse, ese es mi deseo. Mi sensación a veces se vuelve más optimista que otras, pero también sufre vaivenes. Debo reconocer el gran respeto que siento de todo el mundo, distintos son los términos que se pasen después a una mesa de negociaciones. Ojalá en los próximos días mi agente converse con el club y definamos", indicó.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico celeste subrayó que si se siente "seguro" y "valorado" no tardará "nada" en firmar en un papel su ampliación de contrato.

"A mí me interesa de la misma manera lo económico que el proyecto deportivo, qué posición vamos a intentar alcanzar. Me ha encantado viajar por Europa como hemos competido. Pero para instalarse en la zona noble de la liga española hay que construir un equipo muy sólido, y eso necesita refuerzos futbolísticos importantes", explicó.

Berizzo, al que se ha ligado con los banquillos del Athletic y el Sevilla, afirmó que los rumores sobre otras propuestas "no contaminan" las negociaciones con el Celta porque su primera opción sigue siendo escuchar a los dirigentes celestes.

"Quiero conocer sus objetivos y su ambición y emparejarla con la mía. Me encantaría seguir aquí, es un lugar en el que me siento muy a gusto con los jugadores que tengo y muy a gusto con la gente que represento", aseveró.

En los últimos días un sector del celtismo está recogiendo firmas a través para pedir la renovación del técnico que guió a su equipo a disputar dos semifinales de la Copa del Rey y una histórica semifinal de la Europa League.

"Me siento respetado y querido por los aficionados. He sido futbolista de este club y ahora como entrenador siempre he recibido muestras de respeto, incluso cuando hemos perdido. Vivo y soy parte de un espíritu del cual me he contagiado y creo que he alimentado", comentó.

"Hace tres años atrás cuando me preguntaban cuál era mi objetivo dije que era hacer sentir a la gente orgullosa de su equipo. Y el jueves a la noche comprobé en carne propia lo verdadero de ese orgullo por el equipo que tengo", sentenció.