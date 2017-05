Tenemos más posibilidades que nunca de doblete: Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mantiene la cautela al asegurar que "todavía" no han ganado "nada" esta temporada, pero reconoció que a tres partidos del final de LaLiga Santander y en la final de la Liga de Campeones, tienen "más posibilidades que nunca de doblete".

Desde 1958, el Real Madrid no ha conquistado el doblete de grandes títulos con Liga y Liga de Campeones. Zidane siente que están a un paso de lograrlo. "Tenemos más posibilidades que nunca porque estamos más cerca y nos faltan solo cuatro partidos que son finales para intentar conseguir los dos títulos".

"Pero aún no hemos ganado nada, tenemos que continuar con nuestro trabajo, seguir concentrados con el camino que llevamos hasta ahora y con concentración y la intensidad que metemos a los partidos. Hemos sido bastante constantes y esto es el fruto de todo el trabajo. Estamos cerca de nuestro objetivo pero todavía no hemos ganado nada. Nos queda lo más duro", añadió.

Por eso, el técnico madridista pidió más que nunca a su plantilla que enfoquen partido a partido las cuatro finales que les resta por jugar esta campaña. "En Liga nos quedan tres finales y empezamos por la primera que es ante el Sevilla. Pensamos únicamente en este partido. Fuera se habla mucho pero nosotros no queremos desviar nuestra mente".

De Sevilla, Celta de Vigo y Málaga, los rivales que le restan en el campeonato doméstico, Zidane destacó que los tres "son muy difíciles" pero ve a su equipo "bien físicamente, con el estrés y anímicamente" para encararlos.

"El Sevilla ha estado siempre muy alto en la tabla y es un equipo muy bueno. Vimos en Manchester lo que está haciendo el Celta y el Málaga está en un momento de forma impresionante", opinó.

En lo personal, sin confirmar que seguirá en el banquillo madridista pase lo que pase, admitió un crecimiento en su etapa como técnico. "Me siento mejor después de un año, es lógico, creo que solo el trabajo te puede mejorar en todo"

"Hago lo que me gusta y estoy mejor, cada día más a gusto. En detalle no puedo decir, voy mejorando en todo pero no significa nada. La única cosa que vale aquí es hacer todo lo posible para ganar", manifestó.

Entre sus éxitos, coincide con unas declaraciones de Juan Mata, en que es más importante su mano en el vestuario con estrellas que los aspectos tácticos de su equipo. "Más que los egos hablo de personas y es lo más bonito, manejar a este grupo de personas y hacerlo bien. Me gusta más que la táctica".

Su clave para que le vayan bien las cosas está en la forma en la que transmite a sus jugadores y la implicación de estos. "Trabajamos mucho, hay mucha preparación en todo lo que hacemos. Tengo un equipo de trabajo increíble que me aportan su saber hacer y eso se transmite con los jugadores que han absorbido estas ideas desde el principio. Se demuestra en el terreno de juego".