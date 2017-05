El Alavés cierra el año en Mendizorroza ante un Celta con resaca europea

El Deportivo Alavés cerrará este domingo la temporada en Mendizorroza ante un Celta de Vigo con resaca europea, que visita Vitoria tras quedar eliminado de las semifinales de la Liga Europa ante el Manchester United.

Sin nada en juego, gallegos y vascos afrontan un encuentro en el que los babazorros desean seguir enchufados de cara a la histórica final de la Copa del Rey que disputará ante el Barcelona.

El argentino Mauricio Pellegrino, técnico local, tendrá la única baja de Víctor Laguardia y plantea varios cambios para recibir al conjunto celtiña ante el que revivirán las semifinales coperas.

Ambas escuadras se han medido ya en Vitoria en ocho ocasiones en la categoría de Primera división, y se da la circunstancia de que el Celta no ha vencido nunca.

Estos ocho encuentros muestran un balance de seis victorias para los locales y dos empates, y el partido que queda en la retina de los albiazules corresponde a las semifinales de la Copa del Rey, cuando un gol de Édgar Méndez dio el pase a la final al plantel babazorro.

El Celta de Vigo visita al Deportivo Alavés en un partido en el que intentarán superar el mazazo que supuso caer en las semifinales ante el Manchester United.

El equipo gallego ha perdido sus últimos cuatro partidos de Liga (Betis, Sevilla, Athletic y Málaga). Los de Berizzo lo habían fiado todo a la competición continental y la eliminación ante los "diablos rojos" ha destrozado a un equipo que el próximo curso no jugará en Europa.

Por ello, sin nada en juego en lo que resta de curso, la continuidad del técnico argentino centra la atención del celtismo. Berizzo insiste en que todavía no ha decidido su futuro y que su primera opción es seguir en Balaídos. Pero exige un esfuerzo al club, no tanto en un incremento salarial suyo, que también lo pretende, sino en una mejoría de su plantilla.

El entrenador argentino, al que se vincula con el Sevilla si Jorge Sampaoli acaba marchándose a Argentina para dirigir a la albiceleste, quiere un proyecto que le permita aspirar a luchar por los primeros puestos de la Liga; y eso exige una inversión económica para reforzar una plantilla que esta temporada ha demostrado estar descompensada, pues el "teórico" equipo B no ha respondido cuando le tocó jugar.

Muchos de esos jugadores volverán a tener una oportunidad en Mendizorroza, donde el Celta vivió esta campaña su otra gran decepción: la eliminación de las semifinales de Copa del Rey.

Hugo Mallo, Radoja y Guidetti, tres titulares en Manchester, no han viajado a Vitoria. Otros habituales en el once como Cabral, Tucu Hernández o Aspas también podrían arrancar en el banquillo. Habrá rotación pero no será masiva como en los últimos partidos.

- Alineaciones probables

Deportivo Alavés: Ortolá; Vigaray, Ely, Alexis, Theo; Marcos Llorente, Manu García; Toquero, Romero, Katai; Santos.

R. Celta: Sergio Álvarez; Roncaglia, Sergi Gómez, Fontás, Jonny; Marcelo Díaz, Jozabed, Wass; Bongonda, Pione Sisto, Beauvue.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz)

Estadio: Mendizorroza.

Horario: 16.00 hora local (14.00 gmt).

---------------------------------------------------------------

Puestos: Alavés (10º, 51 puntos); Celta (12°, 44 puntos).

La clave: La situación anímica del Celta tras la eliminación europea.

El dato: El Celta no ha ganado nunca en Mendizorroza en Primera División.

La frase: Pellegrino: "Estos partidos de liga nos van a servir para estar conectados mentalmente de cara a la Copa del Rey".

El entorno: El estadio vitoriano presentará una gran entrada para despedir la gran temporada del equipo albiazul.