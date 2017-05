'Penalty' y un documental sobre Nadia Comaneci ganan el BCN Sports Film

El cortometraje italiano 'Penalty', dirigido por Aldo Iuliano, ha sido el ganador de la octava edición del festival internacional de cine deportivo BCN Sports Film, en el que el documental sobre la gimnasta rumana Nadia Comaneci ha sido seleccionada como premio especial del jurado.

La inglesa 'We're superhumans' como mención especial del jurado, la coproducción hispanomexicana 'Gigantes descalzos' premiada a la mejor producción catalana, la canadiense 'Chemins de glace' como mejor película de deportes de aventura, la francopolaca 'Boniek and Platini' como mejor película de ficción, el documental angloestadounidense 'Steve McQueen: The man & Le Mans' y la película de animación francesa 'Preston' completan el palmarés del certamen.

En una octava edición muy especial por coincidir con el vigésimo quinto aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, han participado más de 400 películas de 40 países, 80 de ellas en la competición, lo que hace a los organizadores sentirse "muy orgullosos", según explicó a EFE el director del BCN Sports Film, Agustí Argelich.

"En esta edición ha habido una programación excepcional por la calidad de las películas en competición. Estamos muy orgullosos porque, aparte de las ganadoras, el nivel ha sido exquisito", añadió el director del certamen.

Además de la temática deportiva de las obras, este festival barcelonés ofrece una particularidad más por la atención que rinde a todas las películas, independientemente de su duración, sean cortometrajes, medio o largometrajes; y de su formato, porque da cabida tanto a documental como a ficción y animación.

"En España falta sensibilidad respecto al cortometraje, cuando somos uno de los grandes productores del mundo. El cortometraje de hoy es el cine del mañana y nuestro papel como festival es aportar nuestro granito de arena", señaló Argelich.

La prueba de ello es que el ganador sea precisamente un cortometraje como 'Penalti', que narra la historia de un grupo de chicos juegan al fútbol en medio de la nada, con mucho más en juego que una simple victoria.

El director del festival señaló también el documental 'Nadia Comaneci, la gymnaste et le dictateur', de la directora germano-estadounidense Pola Rapaport, sobre el trasfondo político de la carrera de la gimnasta rumana, ganadora de diez medallas olímpicas entre Montreal 1976 y Moscú 1980.

"En él se dan a conocer las interioridades de las relaciones entre el régimen de Ceaucescu y Nadia Comaneci, una realidad muy distinta a la que se podía conocer desde fuera", apunta Argelich.

El BCN Sports Film ha contado en esta octava edición con más sedes, ya que además de las salas de proyección del Museu Olímpic de Barcelona los filmes han pasado por otras ubicaciones de la Ciudad Condal y de las localidades de alrededor, como cines, centros cívicos, bibliotecas o incluso centros penitenciarios.

Unas 10.000 personas han podido disfrutar de estas obras que aúnan cine y deporte, incluidos unos 3.000 niños y niñas de escuelas barcelonesas que han participado en las sesiones matinales.

Para aquellos que no han podido disfrutar de las obras, este sábado tendrá lugar la sesión de palmarés, en la que las cintas premiadas se exhibirán como cierre del festival.