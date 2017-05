Batshuayi, el héroe inesperado, rescata al Chelsea

Hasta hoy, al belga Michy Batshuayi se le conocía más en el Reino Unido por su conducta juguetona en los entrenamientos del Chelsea y ante las cámaras y por su trato distendido y sus bromas en Twitter que por su fútbol.

El futbolista belga no fue una petición expresa de Antonio Conte cuando éste tomó las riendas del Chelsea el pasado verano, pero el club lo trajo igualmente. Costó 33,2 millones de libras (40 millones de euros) y la junta directiva confiaba en él después de dos temporadas a gran nivel en el Olympique de Marsella.

No confiaba tanto el entrenador italiano, que tenía un ariete titular en mente: Diego Costa. El jugador hispano-brasileño era su delantero elegido y no había sitio para Michy, que tendría que conformarse con los llamados 'minutos de la basura' y las competiciones menores.

Pero Batshuayi esperó paciente y sin quejarse, y no se vino abajo cuando vio que él no era el delantero elegido por Conte cuando Costa no viajaba con el equipo.

El pasado mes de enero, después de seis meses de nula actividad futbolística, empezaron a sonar equipos interesados en hacerse con sus servicios, como el West Ham o el Stoke. Pero Michy no se movió. Repetía una y otra vez que quería triunfar en el Chelsea y que esperaría paciente su oportunidad.

Ésta llegó primero en la semifinal de la Copa de Inglaterra (FA Cup) ante el Tottenham Hotspur (4-2) en el estadio de Wembley, en la que Conte sorprendió al dar descanso a Costa y apostar por él como referencia arriba.

No tuvo suerte de cara a gol, pero hizo un trabajo encomiable que no pasó desapercibido para el preparador transalpino.

Este viernes, Conte volvió a recurrir a él. Cuando más estaba sufriendo el equipo, necesitado de una victoria en West Bromwich para coronarse campeón de la Premier League, el técnico italiano le llamó.

Notó Conte que Pedro estaba cansado y le dio la esperada oportunidad. Rara oportunidad para un futbolista que no ha sido titular ni una sola vez en la Premier League, competición en la que ha sumado apenas 109 minutos de juego.

Pero con los ojos del mundo puestos en los Eden Hazard, Diego Costa, Francesc Fàbregas o Willian, fue Michy el que vio portería y le dio al Chelsea la quinta Premier League de su historia.

El belga saltó al campo en el minuto 76 en lugar de Pedro, y ocho minutos más tarde empujó al fondo de las mallas un pase desde la derecha de César Azpilicueta para anotar el tanto del triunfo y reservarse un sitio privilegiado en los libros de historia del club.

"No os preocupéis, que yo me encargo de esto. Dios adora a los héroes inesperados. Estoy muy contento con el triunfo de hoy. ¡Disfrutad el título!", publicó, nada más acabar el partido en West Bromwich, Michy en su cuenta de Twitter, junto a una imagen suya festejando el gol y la etiqueta "Nunca te rindas".

- Futbolistas del Chelsea en la temporada 2016/2017:

Gary Cahill (36 partidos), César Azpilicueta (36), Nemanja Matic (35), Thibaut Courtois (35), Diego Costa (34), Eden Hazard (34), N'Golo Kanté (33), Pedro Rodríguez (33), Victor Moses (33), David Luiz (32), Willian (32), Marcos Alonso (30), Cesc Fàbregas (27), Michy Batshuayi (18), Branislav Ivanovic (13 -dejó el club en enero-), Oscar (9 -dejó el club en enero-), Nathaniel Chalobah (9), Kurt Zouma (8), John Terry (7), Ruben Loftus-Cheek (6), Ola Aina (2), Nathan Aké (1 -volvió al club en enero-), Asmir Begovic (1).