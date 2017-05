Gobernadores se oponen a que el Estado se lleve los recursos que ellos deben ejecutar en las regiones

Los Gobernadores de los diferentes departamentos del país manifestaron su desacuerdo contra la política de recentralización que, actualmente, le quita recursos a las regiones para la salud, educación, infraestructura y programas sociales, entregándoles mayores responsabilidades como la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la deuda del NO POS, la falta de infraestructura carcelaria y para la implementación de una paz estable y duradera en los territorios, entre otras problemáticas.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó que "hemos tenido una problemática de descentralización de competencias, pero no de recursos y ahora se ha intensificado, ya que los recursos que están en el departamento los quieren llevar a la Nación para poderlos ejecutar ellos".

Según la mandataria departamental, eso es un mal precedente porque los recursos de los departamentos no se pueden centralizar. “Estamos en desacuerdo con la recentralización de recursos y en el tema de regalías se esté dando, tanto para atención de riesgos como en el OCAD para la Paz. Tenemos que aportar al posconflicto, pero la paz se hace desde las regiones y, si es así, no se pueden centralizar los recursos y las competencias".

La mandataria del Valle del Cauca precisó que, en ese sentido, que “la Nación quiere ejecutar, desde Bogotá, los recursos del No Pos en salud, el Plan de Alimentación Escolar, el sistema de responsabilidad penal juvenil, cuyas competencias se están trasladando a los departamentos pero sin recursos".

"Fuera de eso, se están llevando los recursos nuestros", anotó la gobernadora, porque pretenden que usemos nuestro presupuesto que está comprometido en los proyectos del plan de desarrollo, para que ayudemos a financiar el posconflicto.

Voces de rechazo

Durante la cumbre extraordinaria de Gobernadores en Bogotá, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano Becerra, manifestó que “los gobernadores no están de acuerdo en que el Gobierno Nacional siga centralizando las decisiones presupuestales, porque los departamentos hoy tienen diversos problemas en educación, salud, en el tema carcelario, atención de la niñez, atención a adultos mayores y en otros sectores, donde la responsabilidad ha recaído en las gobernaciones, sin que el Gobierno haya aumentado los recursos para solucionar estos temas”.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, hizo un fuerte reclamo al Gobierno Nacional tras reiterar que “desde las regiones, hay unas necesidades enormes y de nada sirve modernizar vías de cuarta generación, si no tenemos por dónde sacar los productos a través de una eficiente red terciaria y secundaria; lo que no estamos de acuerdo es que los recursos que ya son de las regiones, pretendan quitarse y meterlos a un OCAD Paz que no tienen ninguna justificación”.

El gobernador de Santander y presidente de la FND, manifestó que el Gobierno Nacional, en el propósito de cumplir los acuerdos de paz, debe adoptar todas las medidas tributarias y financieras que sean necesarias para cumplir, sin desmejorar las expectativas y el desarrollo de las regiones.

Esta es la declaración de la cumbre de gobernadores:

Preocupados por el modelo centralista los gobernadores manifestaron en cuatro puntos lo siguiente: