Un decreto-ley será el primer paso en la reforma al campo que pide el acuerdo de paz

En medio de la polémica desatada por el proyecto de Ley de Tierras, con la que se definirá todo lo relacionado con el espíritu de esa reforma, se decidió que primero habrá un Decreto con fuerza de ley para definir trámites administrativos en procesos de legalización de tierras.

En concreto, se contempla la creación del Fondo de Tierras, la posibilidad de titular predios en Zonas de Reserva Forestal y la simplificación de trámites, instrumentos que el Gobierno considera necesarios para dotar con tierra a los campesinos que no la tienen.

Ese proyecto de decreto fue elaborado por la Agencia Nacional de Tierras, consultado con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y será publicado en las próximas horas en internet. Empieza así un proceso de socialización y consulta, antes de que sea oficialmente expedido.

El director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper, destacó que el decreto busca reducir a un único procedimiento, los 52 que hoy son necesarios para acceder a tierras y que, según denunciaron en foros regionales sobre ley de tierras, constituyen un ‘viacrucis’ para los campesinos.

“La tierra ha sido uno de los detonantes del conflicto armado en el país. Por eso hoy juega un papel protagónico en la consolidación de una paz estable y duradera, por eso el acceso a la tierra para las familias vulnerables del campo es tan importante como el Acuerdo mismo”, indicó Samper.

El Gobierno aclara que el decreto solo se referirá a esos tres asuntos y que todas las demás disposiciones normativas en materia de tierras estarán en un proyecto de ley que el Ministerio de Agricultura radicará ante el Congreso, luego de superar las consultas previas.

Justamente hoy, en 6 AM de Caracol Radio, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, aseguró que la determinación del Gobierno es que ese tema ni siquiera está contemplado como un proyecto que use la vía ‘Fast Track’, si no que será presentado al Congreso de la República en trámite normal, para “que sea un debate de cara al país”.