Juicio a Álvaro Dávila por el carrusel entra a su recta final

Tras cuatro años de juicio contra el abogado Álvaro Dávila, su proceso por el “Carrusel de los Contratos” entra a su recta final y quedan los últimos testigos para que el juez del caso defina si lo condena o lo absuelve de los delitos de concierto para delinquir agravado e interés ilícito en celebración de contratos y cohecho.

Se trata del ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, el ex contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi y la ex directora del IDU, Liliana Pardo Gaona, quien actualmente es prófuga de la justicia.

Dávila es señalado de haber sido la persona que se encargó de diseñar la estrategia para cobrar la comisión del 6% y 8%, en los diferentes contratos viales en Bogotá durante la administración de Moreno.

El último de los testigos en declarar, fue el exsenador Iván Moreno Rojas, quien sostuvo que Dávila habría tenido reuniones con varios integrantes del “Carrusel de Contratos” para cuadrar las comisiones. El abogado permanece en la cárcel Picota desde el 22 de diciembre de 2012.