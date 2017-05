Uruguay busca ingreso de productos agrícolas en posible TLC entre Mercosur-UE

Uruguay buscará avanzar en fortalecer el ingreso de productos agrícolas a Europa en el posible Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), dijo hoy a la prensa el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

"Me da la sensación de que podemos avanzar porque no hay que olvidarse que con Europa no se firma un tratado de libre comercio de libertad de mercado, sino que se dan contingentes, se dan cuotas y lo que hay que conseguir son cuotas vinculadas al consumo de productos agrícolas", expresó Nin Novoa.

Además, el canciller subrayó que tanto España e Italia, así como también Francia tras la elección del nuevo presidente, colaboran en que se avance en el acuerdo entre los dos bloques y eso le dio a Uruguay "mucha tranquilidad".

Sin embargo, hay países como Polonia o Irlanda que tienen gran producción agrícola y dificultan la negociación, aunque cree que no será un obstáculo.

Los dichos del canciller se dieron luego de la reunión que mantuvo con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, Angelino Alfano, en el marco de la visita de Estado del presidente de Italia, Sergio Mattarella.

En tanto, Nin Novoa destacó la visita de consultas políticas que se realizará en Roma en la que, además de los cancilleres y los presidentes, asistirán representantes del Ministerio de Obras Públicas y de Cultura para avanzar en determinados objetivos como evitar la doble tributación entre ambos países.

Con respecto a ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, emitió hoy un comunicado en el que explica que en la reunión también se conformó "una línea de crédito" para un programa de microempresas uruguay-italianas y productores agropecuarios familiares uruguayos.

Por otra parte, Nin Novoa señaló que Italia donará "aproximadamente 100 vagones" al Uruguay que forman parte de la reestructura del plan ferroviario que lleva adelante el país suramericano.