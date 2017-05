Polémica en Uruguay por asesinato de mujer a la que le retiraron protección

Una mujer de 28 años que había sido testigo de un crimen y solicitó protección policial fue asesinada en Uruguay luego del retiro de la custodia policial y despertó la polémica, ya que la Justicia niega haber pedido el retiro y el Ministerio del Interior uruguayo aduce haber recibido la orden.

Según la prensa local, la víctima, Laura Tarmezzano, había declarado como testigo en un homicidio ocurrido el pasado 4 de abril y sus palabras resultaron claves para encontrar al culpable.

Luego de atestiguar, la mujer solicitó custodia policial que se le brindó durante dos semanas.

El juez que llevó adelante el caso, Ricardo Miguez, declaró al canal Teledoce de Uruguay que él no accedió al retiro de la custodia de la mujer.

"Me llamaron para preguntarme si podían sacarle la custodia a lo que dije que no, salvo que la víctima por algún motivo expresara que no quería tener la custodia. La situación se dio porque la señora fallecida se retiró de donde estaba, se fue a vivir a otro lugar y ahí es donde suceden los hechos", añadió.

Por otra parte, el juez penal que estudia el asesinato de la mujer, Nelson Dos Santos, dijo al diario El Observador que no está claro si el Ministerio del Interior decidió unilateralmente levantar la custodia o si fue la mujer quien lo pidió, aunque esto lo considera "poco probable".

El asesinato ocurrió el pasado miércoles cuando Tarmezzano se encontraba junto a dos jóvenes y su hijo de seis años y un chico de 22 años se acercó y le disparó.

Uno de los jóvenes que acompañaba a la mujer fue herido de bala por lo que al ahora detenido podría tipificársele otro delito de homicidio, en grado de tentativa.

Además, la Justicia uruguaya investiga si el joven recibió un pago por asesinar a la mujer y en caso de que se demuestre podría aumentarse nuevamente su pena.