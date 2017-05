El partido de Macron busca la concertación con su aliado centrista Bayrou

El partido del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, se mostró hoy conciliador con su aliado centrista François Bayrou, descontento con la selección de candidatos para las elecciones legislativas de junio porque reclama más puestos para miembros de su partido.

El secretario general de En Marcha, Richard Ferrand, indicó hoy en una entrevista al canal "BFMTV" que hay unos "cuarenta" candidatos del MoDem de Bayrou entre los 428 integrantes de una lista aún incompleta, presentada ayer por la formación de Macron, y que van a seguir negociando.

Ferrand reconoció que "hay que escuchar a Bayrou", que ayer criticó esa lista y convocó para hoy la reunión del buró político del MoDem para estudiar la cuestión. Pero al mismo tiempo aseguró que en la alianza del líder centrista Macron con Bayrou en febrero "no había ningún acuerdo", dando a entender que no se habían repartido cuotas en los puestos para las legislativas.

Justificó el hecho de que no haya más candidatos del MoDem en la lista de En Marcha porque para constituirlas la regla principal ha sido la "renovación" de la política, e hizo hincapié en que un 77 % no ejerce ningún cargo público, algo que constituye "una verdadera revolución".

Bayrou advirtió ayer que las listas presentadas por Ferrand no tienen el visto bueno del MoDem y dijo que espera que se imponga la "razón" para elegir candidaturas comunes en todas las circunscripciones.

El secretario general de En Marcha confirmó que el ex primer ministro socialista Manuel Valls no irá en las listas del partido del nuevo jefe del Estado porque no cumple los criterios exigidos -en concreto ya ha sido durante tres legislaturas diputado-.

Pero que no pondrán en su circunscripción a otro candidato que compita con él, añadió, como muestra de "respeto" a su labor política y al hecho de que haya dejado el Partido Socialista.

En la misma línea indicó que no han elegido de momento candidatos en las circunscripciones de algunas personalidades del Partido Socialista y de Los Republicanos a la espera de si deciden dejar sus partidos y sumarse a la plataforma de Macron.

En referencia a los ministros salientes socialistas como Stéphane Le Foll o Marisol Touraine, puntualizó que si quieren sumarse a sus listas tendrán que abandonar su partido.

En cuanto a miembros de Los Republicanos como el exministro Bruno Le Maire o el alcalde de Le Havre Edouard Philippe -susceptibles de asociarse con Macron-, señaló que les han dejado "espacios vacantes para que puedan levantar la mano" y decir que se quieren sumar a En Marcha.

Ferrand reconoció que "por ahora hay pocos" en la derecha que lo hayan hecho, pero también que el nombramiento del primer ministro por Macron, que se espera para el próximo lunes, "sin duda será el elemento desencadenante".

El secretario general no quiso entrar en especulaciones sobre los nombres que suenan para el puesto de primer ministro.

A ese respecto, el ex jefe de Gobierno conservador Alain Juppé aparece en una encuesta publicada hoy por "France Info" como el favorito para ocupar el puesto de una lista de diez personalidades.

Juppé, que fue primer ministro durante la presidencia de Jacques Chirac (1995-1997) y varias veces ministro, es el preferido para el 26 % de los encuestados, seguido por François Bayrou (22 %), el ministro de Defensa saliente, el socialista Jean-Yves Le Drian (19 %) y el exministro centrista Jean-Louis Borloo.