Negroponte: Uruguay es ahora el referente en conectividad y educación

El experto en cultura digital e impulsor de la iniciativa One Laptop Per Child (OLPC), Nicholas Negroponte, afirmó hoy en una conferencia en Montevideo que el país suramericano es un referente mundial en innovación educativa y destacó sus posibilidades a futuro.

Negroponte, que brindó una conferencia en ese país con motivo de un foro en el marco de los 10 años del plan motivado por la OLPC que dio un ordenador a cada niño uruguayo, el Plan Ceibal, recalcó que en el mundo el país suramericano ya es un referente en materia de conectividad y educación.

"No puedo decirles en cuántas reuniones en que he estado con ministros y secretarios de educación de Estados Unidos he escuchado: ¡pero miren a Uruguay, ellos lo están haciendo!", expresó Negroponte, considerado uno de los "padres" del empleo de la tecnología en la educación.

"Uruguay se ha convertido en la palabra clave para designar el modelo de la educación avanzada e intrépida, realmente es así. No soy solo yo viendo el reflejo de mí mismo y apreciando esto", recalcó.

El también cofundador y director del Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) destacó asimismo que, en sus 10 años de implementación, el Plan Ceibal logró algo que no ha visto en otros lugares, por lo que en el futuro el país puede llegar a ser un referente global.

"Creo que ustedes están tan adelantados que en 20 años tienen verdaderas chances de ser la sociedad más creativa del planeta, a partir de los 10 años de recorrido de esos niños", sentenció Negroponte.

"No se si estaré para verlo pero no conozco a nadie más haciéndolo y ustedes tienen ese afán por hacerlo, así que los felicito y es un honor haber sido parte de ello", concluyó.

Durante su disertación, el experto expuso además su idea de que un billón y medio de personas tengan acceso a internet, que considera un derecho humano, y manifestó que la conectividad debe ir más allá de las jurisdicciones y las regulaciones legales de cada país.

Por otro lado, Negroponte condenó el hecho de que se considere a las instituciones educativas privadas mejores que las públicas, así como el papel que juega la competencia, a la que calificó de "villano" en ese ámbito, junto con el "ridículo" sistema de pruebas, que no da oportunidades a los países más desfavorecidos.

En ese sentido, el experto señaló que se deben tomar medidas globales, para lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un actor clave, ya que con sistemas como el Programa Mundial de Alimentos el organismo ha sabido llevar adelante políticas ejemplares.

El Foro de Innovación Educativa "Ceibal 10 años" abarcó entre ayer y hoy una serie de actividades como talleres, exposiciones y conferencias en el Parque Tecnológico del Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU).

Las computadoras que reparte el Estado uruguayo para el Plan Ceibal son diseñados por la asociación OLPC y el proyecto tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que la presencia de Negroponte fue el "plato fuerte" del evento.

En él expusieron, además de Negroponte, el pedagogo canadiense Michael Fullan y el responsable del programa de inteligencia artificial IBM Watson, Satya Nitta.