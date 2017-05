Nadal: "Estar en semifinales significa que sigo en buena línea"

El español Rafael Nadal, que este viernes ganó a David Goffin en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, destacó el buen nivel alcanzado en su juego para lograr el pase a unas semifinales que le demuestran "seguir en el buen camino".

El choque con Goffin tuvo momentos de gran calidad, con puntos de alto nivel de juego. "Ha habido puntos que no sabes como entran en la pista. Piensas primero que van fuera y luego entran", reconoció el balear sobre la pista central de la Caja Mágica.

El nivel de juego sobresalió en el séptimo juego del segundo set. "Ha sido un juego emocionante. Este tipo de juegos a uno le inspira. Eso es hacer lo que se puede en todo momento. El primer día jugué muy mal y hoy muy bien. Vamos a ver qué pasa", dijo el cuarto favorito y cuatro veces ganador en Madrid.

"Ha sido un partido bonito. Hemos jugado los dos a un nivel alto. Hemos tenido que jugar ajustado para lograr puntos. Goffin es uno de los mejores del mundo y es uno de los que está ganando mas partidos esta temporada. Y candidato a ganar los grandes torneos. Un gran tío también, con el que entreno a veces, y le deseo lo mejor", destacó Nadal.

"Al comienzo del partido y con ocasiones de rotura, piensas que vas por el buen camino. Estaba jugando bien. Es verdad que no he aprovechado las oportunidades, pero la sensación de jugar bien da tranquilidad. El partido era largo y he estado en él todo el rato", comentó.

"Ha sido un partido muy bonito y estoy feliz de estar en semifinales aquí en casa. Agradecer el cariño y el apoyo que me dan siempre. Para mí, las semifinales son seguir en buena línea y también poder jugar un día más ante esta gente", elogió Rafael Nadal.