Carlos Sainz: "Han sido unos entrenamientos libres difíciles"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) calificó de "difícil" la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España, en la que aprovechó para "recopilar datos" con vistas a la tanda de calificación de mañana.

El piloto madrileño consiguió el décimo mejor tiempo situando la diferencia con el coche más rápido, el de Lewis Hamilton (Mercedes), a 1.463 segundos.

"Han sido unos entrenamientos libres difíciles, como siempre en Barcelona, con más calor que en invierno, con más viento, que te hacen sufrir más con el balance del coche. Ha habido mucha gente saliéndose de la pista", valoró.

En este sentido, admitió que la temperatura de la pista les sorprendió en la segunda sesión de la jornada, cuando fue "más difícil encontrar el balance del coche" a todos los monoplazas de la parrilla. "Ahí fuera el coche tuvo menos agarre, menos carga aerodinámica por el calor y el viento", añadió.

Así las cosas, el piloto de Toro Rosso apuntó que no será hasta mañana cuando "todos los equipos demostrarán lo que tienen" para conseguir una buena posición en la parrilla de salida del domingo.

"Nosotros nos hemos dedicado a recopilar datos. Estoy seguro que podemos optimizar nuestro paquete de mejoras con vistas a mañana, pero no espero grandes cambios con respecto a hoy y las primeras cuatro carreras", reconoció.

No obstante, no pareció preocuparle mucho a Sainz el resultado conseguido en los primeros entrenamientos libres, por lo que confía en mejorar con vistas a mañana.

"Lo que pasa los viernes poco tiene que ver con lo que puede pasar el sábado. Ha habido tantos casos en los que el viernes ha ido mal y los sábados bien que los viernes me los tomo más tranquilo y no me fijo tanto en cómo estamos, sino en entender qué es lo que tenemos y ver cómo podemos mejorarlo", concluyó.