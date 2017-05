Alonso: "Ojalá mañana demos un pasito adelante"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) terminó resignado, tras los problemas de motor que le impidieron participar en la sesión matinal de los primeros entrenamientos del GP de España de F1, y confía en dar "un pasito adelante" con vistas a la jornada de calificación de mañana.

El asturiano, que de las cuatro carreras disputadas este año no ha terminado ninguna, padeció una avería en el motor en la primera vuelta y no volvió a entrar en la pista hasta ya iniciada la sesión de la tarde, cuando su equipo ya había solucionado los problemas mecánicos.

"Esta mañana se ha roto el motor, ha gripado en la primera curva y se han bloqueado las ruedas de atrás. Teníamos un agujero en el motor y por ahí perdía todo el aceite. Cambiamos el motor para la segunda sesión y hemos acabado rodando", explicó tras la primera jornada de entrenamientos.

Finalmente, el dos veces campeón del mundo de la F1 completó por la tarde un total de 21 vueltas que, según opinó, fueron "útiles" para "calibrar el nuevo motor".

"Teníamos varias piezas que probar este fin de semana y hemos ido alternando lo que podíamos. Ahora toca reunir lo que haya sido positivo en los datos de la telemetría y mañana esperemos tener un día más tranquilo y empezar nuestro fin de semana con el pie derecho", precisó.

A pesar del primer contratiempo del fin de semana, Alonso espera que en la calificación de mañana su monoplaza sea competitivo y pueda tener opciones de entrar en la Q3.

"Ojalá mañana demos un pasito adelante con respecto a Bahrein y Rusia. Lógicamente hemos perdido tiempo útil en la pista. Nos hubiese gustado hacer muchas más cosas como completar una buena tanda larga, entender un poco mejor los neumáticos y tener una estrategia más clara, pero creo que hay que ser positivos", subrayó.

En este sentido, confía en que "mañana, cuando pongamos el coche al 100%, vamos a estar mejor que los últimos grandes premios y ojalá cerca de la Q3 y a partir de ahí ojalá también cerca de los puntos".

Mientras su equipo reparaba la avería de su monoplaza, Alonso aprovechó por salir del circuito y practicar algo de pádel junto a su preparador físico.

"Me he ido ha hacer un poco de deporte porque me estoy preparando todo lo posible en cada gran premio y tengo pocos días. Es muy útil para mí ir al gimnasio, practicar algo de deporte, sudar un poco y cuando he visto que tenía dos horas libres, he preferido prepararme y estar a tope en la segunda sesión que estar aquí viéndolo por la televisión", subrayó.

En la pista de pádel, Fernando se ha llevado el partido. "He ganado yo. Los italianos no entienden de pádel. Así que, mientras les explicas algo las normas, ya iba 6-0", bromeó.

En cualquier caso, el piloto español espera que lo sucedido hoy no sea un presagio de lo que puede suceder en las dos próximas jornadas del Gran Premio de España.

"Hemos dado pocas vueltas, con más problemas que otra cosa, pero para ello están los viernes. Otros fines de semana, hemos tenido un viernes y un sábado sin problemas y luego no hemos acabado la carrera. Tengo la espinita que este gran premio hemos tenido problemas el viernes, y el sábado y el domingo vaya sobre ruedas", concluyó.