Un tecnicismo permitiría a Millonarios ganar apelación del caso Kouffaty

En diálogo con Caracol Radio, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, reiteró que el cuadro azul apelará la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor a Jacobo Kouffaty, castigo que obliga al jugador a pagar una multa de más de 44 millones de pesos y dos semanas de sanción.

El presidente del cuadro azul expuso que existen algunas irregularidades por parte del Comité. "La comisión se reunió el día 10 y el informe de la Comisión tiene fecha del día 9, situación que hace extraño el proceso".

"Nosotros requerimos conocer el informe de la comisión arbitral, que no hemos recibido y en el cual no se puede basar la defensa", agregó. "El Comité actuó basado en el informe que nosotros no conocimos".

Según explica el presidente de Millonarios, "un tecnicismo legal" los favorece en la apelación. "Vamos a hacer el proceso de apelación, eso depende de cuándo se vuelva a reunir el Comité", concluyó al respecto.

En lo deportivo, Camacho aseguró que el juego del domingo ante Tigres es clave para las aspiraciones del equipo en su deseo de clasificar. "Los jugadores tienen que hacer conciencia de no desvalorizar a su contrincante y tratarlo con mucho respeto".

En otros temas el presidente de Millonarios aseguró que el promedio de asistencia del equipo esta temporada es de 21.300 espectadores y que las negociaciones por Cristian Arango para partir al fútbol de Portugal se encuentran muy adelantadas.