Popovich alaba la labor de Aldridge, Gasol y destaca la calidad de Rockets

El entrenador de los Spurs de Sa Antonio, Gregg Popovich, dijo sentirse feliz por haber superado la semifinales de la Conferencia Oeste al vencer su equipo por paliza de 75-114 a los Rockets de Houston en el sexto partido que les dio la cuarta victoria en la serie al mejor de siete y destacó la gran labor del ala-pívot LaMarcus Aldridge, Pau Gasol y del resto del equipo.

"Estoy orgulloso de la manera como jugó todo el equipo después de tener las ausencias del Tony Paker y Kawhi Leonard", destacó Popovich al concluir el partido que se disputo en el Toyota Center de Houston. "Pero la realidad es que ni nosotros fuimos tan buenos ni los Rockets tan malos".

Popovich admitió que los Rockets no fueron en absoluto el equipo normal de la temporada regular ni como habían jugado en los anteriores partidos.

"Estoy feliz de haber acabado ya la serie porque los Rockets son un gran equipo, no peligrosos, sino muy buenos y Mike D'Antoni (entrenador) ha hecho una gran labor en toda la temporada", destacó Popovich. "Al final de la competición van quedando equipos eliminados, pero eso no significa que no sean muy buenos".

En cuanto a la manera como respondieron algunos de los jugadores de los Spurs, Popovich tuvo especial mención para las aportaciones que hicieron Aldridge que aportó doble-doble de 34 puntos y 12 rebotes, que lo dejaron como líder encestador.

"Estuvo realmente encendido", destacó Popvich. "Exigió el balón, se colocó en buena posición, fue maravilloso ante los tableros y desde luego envió pases muy buenos y se movió muy bien".

Mientras que el veterano entrenador también alabó la gran labor de equipo de Gasol, el veterano pívot español, del que dijo que pasó el balón de forma maravillosa.

"Hizo una labor excepcional, tuvo una gran noche", subrayó Popovich. "Estuvo dominante bajo los aros y además pasó el balón como nadie, muy bien. además de moverlo todo el tiempo y mantener a todo el equipo en acción", agregó.