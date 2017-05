Presidente de la Odebo elogió avances de obras para Bolivarianos de Colombia

El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), Danilo Carrera, elogió en Santa Marta los avances en la construcción de los escenarios deportivos para los Juegos Bolivarianos que se realizarán en noviembre próximo en esta ciudad del caribe colombiano.

"No me olvido que la última vez que la comisión estuvo aquí hace cuatro meses no había comenzado nada, todo estaba en proyectos, pero hoy estoy impresionado con todo este avance que se ha hecho", dijo el dirigente deportivo a la prensa luego de un recorrido por los escenarios que se están construyendo.

Carrera agregó que "ha fluido el dinero y los constructores están muy bien informados de los cronogramas que se están cumpliendo, así que todos los escenarios que se han programado van a estar a su debido tiempo".

Los escenarios recorridos fueron los nuevos estadios de fútbol, sóftbol y béisbol; el parque acuático; el complejo de raquetas; los coliseos de Gaira, Mayor y Menor: el patinódromo; la cancha de rugby y los recién iniciados escenarios para BMX y atletismo.

Para Carrera estos escenarios son "un gran legado para el deporte colombiano y el continente americano".

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, destacó que las obras están con un adelanto del 6% por encima de lo programado, lo que garantiza que los escenarios estarán listos a tiempo.

"Estos juegos Bolivarianos son el dinamizador de una serie de obras públicas que se están ejecutando en Santa Marta y esperamos contar con el apoyo del Gobierno Nacional para hacer de estos los mejores de la historia", dijo el mandatario local.

El presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina, indicó que luego del recorrido quedó "gratamente sorprendido porque los escenarios van a estar listos y en las mejores condiciones".

Para los Juegos Bolivarianos de Santa Marta se espera la participación de más de cinco mil deportistas que competirán en 50 disciplinas de 34 deportes. Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), será subsede y acogerá las competiciones de bolo, ciclismo de pista, tiro deportivo y golf.

En los Juegos Bolivarianos, que son las primeras pruebas del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020, se darán cita atletas de Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile como integrantes de la Odebo y tendrá como países invitados a Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador y Guatemala.