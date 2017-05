Trabajadoras sexuales llegaron al Congreso de la República

Al Congreso de la República llegó un grupo particular de mujeres la mañana de hoy, 11 de mayo. El sindicato se llama Sintrasexco y fueron invitadas por la parlamentaria Clara Rojas con el fin der escuchar cuáles son los principales problemas del gremio.

En la Comisión primera de la Cámara, Lucy, no es su nombre real, quebró en llanto. Los parlantes de la sala en el edificio nuevo del Congreso, expandieron su reclamo. Fue su primera vez en el recinto de la democracia y supo aprovechar la oportunidad. “Nosotras queremos demostrarle al mundo entero que somos capaces, que somos mujeres verracas y que somos mujeres que tenemos ganas de salir adelante. Nosotras luchamos a diario. Esto es difícil, en todo el sentido de la palabra, y queremos ser otras”.

Lucy parece todo, menos una prostituta. Y cuando le pregunto si ella ejerce el trabajo sexual me frena en seco. “Soy una mujer en situación de prostitución, no una trabajadora sexual” Le pido que me explique y me dice que la mayoría de ellas no llegó a ese trabajo por voluntad propia. “Es el resultado de una serie de realidades que nos obligaron a hacer lo que hacemos. Una de ellas es, por ejemplo, el desplazamiento, la pobreza extrema. Y por eso es que nos hundimos en el laberinto de la prostitución. Es un laberinto porque lleva a la drogadicción y a la violencia en todo el sentido de la palabra”, dice con un abrigo negro hasta el cuello, el cabello hacia atrás y su rostro maquillado.

El objetivo de la audiencia era escuchar a un grupo de expertos para que informaran a estas mujeres sobre las posibilidades que el Gobierno Nacional les brinda y para que ellas expusieran sus preocupaciones y reclamos.

La presidenta de Sintrasexco, el sindicato en el que se organizan para reclamar, es Fidelina Suárez. De Baja estatura, cabello crespo, unos 55 años y acento de la costa. Me dice que lleva una vida ejerciendo la labor y conoce al detalle cuáles son los problemas cotidianos de las prostitutas. “Hay una persecución permanente de la Fuerza Pública contra nosotras. Algunos agentes de policía les piden a nuestras compañeras entre 20 y 50 mil pesos para permitirles estar en los parques. Y resulta que el servicio sexual no se presta en la calle. El trabajo sexual se debe prestar en una residencia y están atacando física, verbal y psicológicamente a nuestra población”, dice con voz firme y las manos expresando molestia.

Y es que el año pasado la Corte Constitucional ordenó formalizar el trabajo sexual en el país, a través de la sentencia T-594 de 2016. La decisión se presentó luego de una tutela de dos trabajadoras sexuales que habían sido agredidas por policías en la Plaza de la Mariposa de Bogotá.

Para la representante Clara Rojas, secuestrada por las Farc durante 6 años, otro de los problemas graves es la poca regulación a los establecimientos que brindan el servicio de prostitución. “Tiene que haber una ley que exija unos mínimos a estos lugares, para que los horarios no sean tan extenuantes y haya condiciones de dignidad. La meta es llegar a prostitución cero, sea de hombres o de mujeres”. Eso queremos lograr y tenemos un compromiso internacional”.

Fotografío a Lucy. Me dice que no porque ha sido amenazada y me cuenta de los problemas que han surgido por las mujeres venezolanas que han llegado al país a trabajar con su cuerpo. “Venezuela está viviendo una violencia interna hacia las mujeres. Ellas están siendo desplazadas y tienen que ir a otros países a buscar dinero. A muchas mujeres en el país nos ha tocado vivir lo mismo. Ellas no solamente tienen que sacrificar su cuerpo, sino su vida y los riesgos son altísimos porque se exponen al narcotráfico, al consumo de alcohol y al pandillismo”.

La audiencia termina con un aplauso y las mujeres en situación de prostitución sonríen. Van de aquí a allá mirando el piso de madera reluciente y los símbolos de la institucionalidad. Secretean entre ellas, están muy elegantes. Seguramente regresarán.