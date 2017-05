Ocho millones de estudiantes no podrán ver clases por el paro

Más de ocho millones de estudiantes se verán afectados por el paro indefinido que inician hoy más de 350.000 maestros de todo el país. El impacto es grande, y por eso el Gobierno ha pedido a Fecode reconsiderar el cese de actividades y lo ha invitado a un diálogo.

“Reiterar a Fecode que reconsidere el inicio del paro, un paro que afecta a más de ocho millones de niños en Colombia”, dijo la Ministra de Educación, Yaneth Giha.

Sin embargo, Fecode asegura que el Gobierno no ha cumplido y se mantendrán en firme en el gran paro, que no se detendrá hasta que el Gobierno no les presente soluciones claras.

¿Qué piden?

- Mejorar las políticas de jornada única, para que los niños tengan mejores condiciones locativas.

- Exigen un mejor servicio de salud para el magisterio.

- Protestan porque Gobierno dice que no hay recursos para el pago de la bonificación por servicios prestados.

- Piden el pago de la nivelación salarial.

- Y también están en contra del aumento salarial que propone el Gobierno, que sería del 0,15 % sobre el IPC.