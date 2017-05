"El Sexto" revive su último encarcelamiento para concienciar al público

La última obra del artista cubano Danilo Maldonado, "El Sexto", no es un grafiti, sino encerrarse en una celda, réplica de la que tuvo en una cárcel de máxima seguridad de su país, y no probar alimento por tres días.

Los Ángeles (EE.UU.), 11 may (EFE).- La última obra del artista cubano Danilo Maldonado, "El Sexto", no es un grafiti, sino encerrarse en una celda, réplica de la que tuvo en una cárcel de máxima seguridad de su país, y no probar alimento por tres días.

Con esta propuesta artística inscrita en una exposición titulada "Ángeles y demonios", que presenta desde hoy en San Francisco y es auspiciada por la Fundación de Derechos Humanos (Human Rights Foundation, HRF), Maldonado quiere sensibilizar al público sobre los encarcelamientos arbitrarios, según dice en una entrevista con Efe.

"El encarcelamiento injustificado y el abuso del poder existen, desgraciadamente, en todos los Gobiernos y hay que denunciarlos. Tenemos que crear consciencia de lo que está pasando", subrayó.

Para ello, "El Sexto", de 34 años, se encerrará en una celda muy reducida por 36 horas y solo beberá agua.

En este lapso Maldonado plasmará las historias que decenas de inocentes están viviendo en esa clase de encierro.

"Quiero que la gente entienda qué es estar preso arbitrariamente, en un espacio reducido, reprimido y sin saber cual va a ser tu futuro", dice.

Un simple mensaje con las palabras «Se fue» escritas en una pared del hotel Habana Libre llevaron al artista nuevamente a la cárcel. La obra era su expresión al conocer la muerte de Fidel Castro, ocurrida el 26 de noviembre de 2016.

La intención de "El Sexto" siempre ha sido conectar con la comunidad, por eso su arte ha sido callejero y se especializa en el grafiti. Maldonado asegura que la idea de denunciar las injusticias que se viven siempre están latentes entre los vecindarios, pero que se deben conectar en una voz para decirse.

Esta necesidad de estar en constante comunicación con la gente lo llevó a desarrollar un personaje anónimo conocido como "El Sexto". Fue su respuesta a la campaña del Gobierno cubano en 2001 para declarar como héroes a cinco espías cubanos encarcelados en Estados Unidos.

"El Sexto, es el verdadero héroe, que es el pueblo" advierte.

La creación de este personaje lo llevó a la cárcel. De allí vendrían varios arrestos por presentar sus obras, incluso antes de exponerlas.

En 2014 el grafitero intentó realizar una presentación en el Parque de la Habana con dos cerdos pintados de verde con los nombres Fidel y Raúl, una obra inspirada en "Rebelión en la Granja" de George Orwell.

Pese a que lo detuvieron antes de realizar la exhibición duró 10 meses recluido en una celda, sin haber sido llevado a juicio. Maldonado aún se pregunta ¿qué pasó con los cerdos?

La presión ejercida a través de las redes sociales logró que el Gobierno lo dejara libre y Maldonado pudiera salir de la isla a cumplir con los compromisos artísticos que ya tenía en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Sobre su presentación en San Francisco, señala: "llega en un momento justo para que podamos entender cosas que están pasando no solo en Cuba, sino en Venezuela, China, Turquía, Rusia, y lo que están viviendo los migrantes en todo el mundo".

Maldonado hará referencia a los centenares de cubanos y migrantes de otras regiones que están varados buscando llegar a tierra estadounidense.

Él asegura que personas que huyen de la pobreza también deberían ser tratadas como refugiados políticos. "¿De quién depende la economía de un país?, ¿por qué no hay para comer?, ¿por qué no hay trabajo?", se pregunta para responderse inmediatamente: "por el Gobierno".

Tras la exhibición, Maldonado viajará a Noruega y Suecia a llevar su mensaje. El artista espera radicarse en Estados Unidos.

"Hasta que me callen, voy a seguir denunciando lo que creo que es injusto y represivo, e invito a jóvenes y viejos a que se unan y hablen o si no, nada va a cambiar" concluyó.

La celda en la que hoy se encerrará Maldonado es una réplica de la de la prisión Combinado del Este que ocupó hasta el pasado 21 de enero, tras su detención el mismo día de la muerte de Fidel Castro, el 26 de noviembre de 2016.

La "performance", titulada "Amnistía", está acompañada de una exhibición de obras de arte creadas por "El Sexto" en prisión.

Con "Ángeles y demonios", curada por Holly Baxter y producida por Adam D'Arcy, en colaboración con Immersive Art Lab de San Francisco, HRF inaugura una serie de exhibiciones titulada Arte en Protesta.

Danilo Maldonado ganó el Premio Vaclav Havel a la Disidencia Creativa en 2015.