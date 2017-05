Trump admite que su Gobierno tiene un carácter "combativo"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, admitió hoy que su Gobierno tiene un carácter "combativo", y que esta circunstancia "podría ser su culpa", según sostiene en una entrevista con la revista Time publicada hoy.

Trump mantuvo un extenso diálogo con periodistas de la publicación estadounidense en un intento de mostrar su lado más humano, después de acabar con sus tareas diarias, en el que respondió de forma afirmativa si pensaba que su Administración ha sido demasiado combativa.

"Podría ser mi culpa", dice el presidente al reportero, y poco después alega que "la única forma de sobrevivir es ser combativo".

"No quiero necesariamente culpar a nadie, pero hay mucha malicia ahí fuera que me sorprende", afirmó el mandatario sobre el actual clima político.

Trump asimismo acusó, nuevamente, a los medios de comunicación de su país de falta de objetividad, a los que ha tildado en innumerables ocasiones de "prensa falsa".

"Leo las historias del New York Times que son muy subjetivas", concretó el presidente.

"Oye, yo sé cuando tengo éxito. Conozco la victoria", dijo en respuesta a las críticas de los medios.

Sobre su complicada relación con la prensa, el mandatario habló de la técnica que ha adoptado a lo largo de los meses desde que llegó a la Casa Blanca para que no le afecten las críticas que recibe, la cual consiste en evitar leer nada negativo sobre su persona.

"He podido hacer algo que nunca pensé que podía hacer. He podido no ver ni leer las cosas que no son agradables", dijo Trump, tras lo que enumeró una serie de canales y periódicos a los que no presta atención, que la revista Time no revela.