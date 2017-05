Juncker espera que tras el "brexit" no haya más países que salgan de la UE

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, expresó hoy su esperanza de que tras el "brexit" no habrá más países comunitarios que quieran seguir el ejemplo británico de abandonar la Unión Europea.

"No. En la 'autopsia' (del 'brexit') veremos que no mereció la pena", aseguró el ex primer ministro luxemburgués durante un debate público con ciudadanos en Bucarest.

"Somos un continente pequeño, tenemos un gran problema demográfico, perdemos influencia económica. Solo unidos podemos ser fuertes. Creo que los británicos votaron a favor del 'brexit' por motivos internos", dijo Juncker, al tiempo que defendió la Europa de las diferentes velocidades.

"Podemos avanzar juntos, pero a un ritmo diferente. Una Europa de más velocidades está prevista en los tratados", aseguró el presidente de la Comisión.

Por otra parte, reconoció que la CE cometió errores en el pasado, tanto la anterior etapa, cuando estuvo presidida por el portugués Jose Manuel Duraro Barroso, como en la dirigida por él mismo.

No obstante, destacó que la actual Comisión "lanza muchas menos iniciativas que la anterior" y no intenta "intervenir en todas las materias, sino solo en las más importantes".

En un discurso ofrecido esta mañana en el Parlamento de Rumanía, Juncker había hecho un llamamiento a los políticos rumanos a no retroceder en la lucha contra la corrupción.

"Voy a trabajar con las autoridades rumanas para garantizar el carácter irreversible de las reformas realizadas", dijo Juncker.

Hacía así referencia a los recientes intentos del Gobierno socialdemócrata rumano de introducir una amnistía legal para ciertos actos de corrupción.

Juncker destacó asimismo que su objetivo es que hasta la presidencia rumana del Consejo Europeo, en el primer semestre de 2019, haya concluido el mecanismo comunitario de control y verificación, aplicado desde la entrada del país en la UE en 2007.

La falta de progresos está impidiendo hasta ahora que Rumanía, pero también Bulgaria, puedan entrar en la zona Schengen de libre circulación comunitaria.

"Desearía que hasta entonces, y esto es una promesa que hice al principio de mi mandato, el mecanismo sea anulado. No se puede presidir la UE cuando tienes la impresión de que estás controlado y observado por otros", concluyó Juncker.