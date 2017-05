Senador Rubio apoya continuar la ayuda económica de EEUU a Colombia en la paz

El senador estadounidense del partido Republicano Marco Rubio abogó hoy por mantener la ayuda económica de EEUU a Colombia pese a sus dudas sobre el acuerdo de paz, siempre que ese dinero no beneficie a las FARC y sus crímenes "no queden impunes".

En dos mensajes en su cuenta oficial de Twitter, Rubio, una voz influyente en la política del Gobierno de Donald Trump hacia América Latina, recordó que no ha dado nunca su respaldo explícito al acuerdo de paz firmado en noviembre pasado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Lo que he dicho es que apoyo que se continúe la ayuda, con condiciones. Mi posición es la misma de siempre: el acuerdo de paz depende de Colombia. Pero no puede haber dinero de EEUU ni visados para las FARC, y Simón Trinidad se queda en la prisión federal" estadounidense en la que está, indicó Rubio.

El senador trataba de corregir así interpretaciones sobre un discurso que dio este martes en la Conferencia de las Américas en Washington, donde dijo que era necesario "garantizar al pueblo colombiano que EEUU apoya la implementación de Paz Colombia".

"Paz Colombia" es una nueva fase en la ayuda estadounidense al país andino, diseñada para el posconflicto y vinculada a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que fue anunciada el año pasado por el expresidente estadounidense Barack Obama.

Obama había solicitado al Congreso 450 millones de dólares para "Paz Colombia" este año fiscal, una suma que los legisladores rebajaron levemente, hasta los 391 millones de dólares, al aprobar la semana pasada un presupuesto para lo que resta de ejercicio.

Fuentes de la oficina de Rubio indicaron hoy a Efe que el senador contempla "Paz Colombia" como una continuación con "un nombre nuevo" del "Plan Colombia" que canalizó la asistencia estadounidense al país suramericano entre 2000 y 2016.

El senador "apoya continuar con los fondos para Colombia, no cancelarlos solo porque no le guste el acuerdo de paz de (el presidente colombiano, Juan Manuel) Santos", explicó la fuente.

"Dar dinero para reconstruir económicamente y hacer más seguras las áreas que han abandonado las FARC es algo positivo. Pero eso estará condicionado a un cumplimiento completo del acuerdo por parte de las FARC", añadió.

En su discurso del martes, Rubio aseguró que Estados Unidos trabajaría "con el Gobierno elegido democráticamente por el pueblo de Colombia para asegurar que los crímenes cometidos por las FARC no quedan impunes y a las víctimas se les compensa adecuadamente".

La oficina de Rubio precisó hoy que, para que los crímenes de las FARC no queden impunes, es necesario que Estados Unidos "mantenga las sanciones a las FARC, sus miembros y sus líderes", que no conceda fondos a esa guerrilla y que "no se libere" al guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias "Simón Trinidad".

Ese guerrillero fue extraditado a Estados Unidos en 2004 y condenado a 60 años de prisión; y durante el proceso de paz con el Gobierno colombiano, las FARC pidieron sin éxito su perdón jurídico, algo que Santos ha asegurado que no planea solicitar a Trump.

Otra condición que, según Rubio, debe llevar atada la ayuda a Colombia es que el Departamento de Estado estadounidense no emita "visados a los miembros" de esa guerrilla "a los que se les han prometido asientos en el Congreso, explicó su oficina.

Santos se reunirá con Trump el próximo 18 de mayo en la Casa Blanca, una cita en la que, según aseguró este miércoles, planea "agradecer" al nuevo presidente y al Congreso estadounidense "su respaldo a la paz".