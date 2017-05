Partido Socialista chileno en el ojo del huracán por millonarias inversiones

El Partido Socialista (PS) de Chile está hoy en el ojo del huracán por un reportaje que reveló que desde hace años ha ganado millones invirtiendo en empresas los recursos que el Estado le entregó como indemnización por los bienes que le fueron requisados por la dictadura de Augusto Pinochet.

Según el reportaje, difundido por el canal privado Mega, entre las empresas en las que el PS adquirió participaciones accionariales figuran SQM y Pampa Calichera, asociadas en los últimos años a la financiación ilegal de campañas políticas.

Sin embargo, lo peor es que esas empresas son controladas por Julio Ponce Lerou, un exyerno de Augusto Pinochet, cuyo régimen fue responsable de la muerte, prisión, torturas y exilio de miles de militantes del Partido Socialista.

Las inversiones, que según el reportaje habrían comenzado en 2004, abarcaron también participaciones en autopistas, cajas de compensación, empresas de agua potable y eléctricas, además de firmas vinculadas a la brasileña Petrobras.

Según la investigación periodística, entre los años 2000 y 2004 el Fisco pagó al PS unos 7.200 millones de pesos (unos 10,75 millones de dólares al cambio actual) como indemnización por los bienes que le fueron expropiados por la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Para 2009, el valor de las inversiones había crecido a 13.794 millones de pesos (unos 20,58 millones de dólares), de acuerdo con el canal.

El diputado Osvaldo Andrade, expresidente del PS, dijo al canal Mega que el partido invierte "a través de un órgano autónomo de la dirección del partido, que es la Comisión de Patrimonio, que a su vez concreta las inversiones a través de una mesa de dinero que estaba administrada por el Banco Crédito de Inversiones (BCI)".

Agregó que el partido recibe periódicamente "una información general" sobre la marcha de las inversiones, que "en algunos casos" precisaba en qué empresas estaban.

Andrade aseguró que cuando se enteró de que había inversiones en SQM y Pampa Calichera "señalé que no me parecía razonable, y (ordené) que en consecuencia, no se hicieran nunca más. Y esa decisión se tomó. Así que no hubo más inversiones en Soquimich ni en Pampa Calichera", aseveró.

Fuentes del partido señalaron que la senadora Isabel Allende, que sucedió a Osvaldo Andrade en la presidencia del partido, dispuso que se restringieran las inversiones únicamente a bonos de renta fija del mercado financiero local.

"Doble estándar", "hipocresía", "robo", "Partido Socialista S.A." son algunas de las reacciones a la información lanzadas en las últimas horas, mientras el PS anunció que emitirá una declaración en las próximas horas para explicar el asunto.

El expresidente y aspirante a un nuevo mandato Sebastián Piñera, cuya condición de empresario millonario le acarrea frecuentes críticas por la eventual relación entre la política y sus negocios, afirmó que en el PS hay "un doble estándar gigantesco".

"Yo no le reconozco ninguna supremacía moral, como ellos pretenden tener, ni en la defensa de los derechos humanos, ni en la preocupación social de la gente más vulnerable, ni mucho menos en la defensa de la libertad", apostilló Piñera, favorito de las encuestas para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

El PS "es como el padre Gatica, que predica pero no practica", disparó y pidió una investigación del caso porque "parece que el Partido Socialista no cumplió con la ley", afirmó Piñera durante un encuentro en la ciudad de Viña del Mar.

El gobierno, en tanto, llamó al PS a entregar una información "completa y total" sobre el asunto.

"El partido Socialista es el llamado a entregar la información completa y total respecto de cómo ha manejado sus inversiones, su patrimonio y su financiación", dijo a los periodistas la portavoz de La Moneda, Paula Narváez.

"No le corresponde al Gobierno pronunciarse sobre aquello", añadió Narváez, militante del PS.