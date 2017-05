Presidente Parlamento venezolano dice que voto en su país "está secuestrado"

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Julio Borges, declaró hoy en Lima que el voto en su país "está secuestrado" y que los venezolanos viven "la tragedia humanitaria más grande del mundo", al hacer un llamado para que los países de la región promuevan una agenda democrática.

"Desde que ganamos el Parlamento, el Gobierno lo que ha hecho es desconocer el voto. Nosotros ganamos el Parlamento con la mayor votación de la historia venezolana: 14 millones de personas", declaró Borges en una entrevista con RPP Noticias.

El titular de la Asamblea Nacional agregó que la victoria de la oposición en las urnas fue anulada "por más de 60 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que le han puesto un candado al Parlamento".

Borges explicó que su visita a Perú, para reunirse con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski y representantes del Congreso, busca concretar la conformación de un grupo de países de la región que puedan promover una agenda democrática en Venezuela.

El legislador destacó, en declaraciones a Canal N, que la posición de Kuczynski ha sido muy firme y que "ha marcado la guía en América Latina, ha sido el primero que ha tenido una posición de reconocer que allí no hay democracia".

"Y ahora esa guía tiene que agrupar y convocar a otros presidentes como (el argentino Mauricio) Macri, como (el colombiano Juan Manuel) Santos e incluso como el nuevo presidente de Ecuador (Lenín Moreno) a formar parte de un bloque a favor de la democracia en Venezuela", apuntó.

La oposición venezolana confía en que la presión internacional y las manifestaciones en su país presionarán al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para permitir las elecciones de autoridades locales y un eventual proceso revocatorio.

Asimismo, afirmó que las bases chavistas han rechazado la Asamblea Constituyente, anunciada por Maduro, porque "asesina lo único que quedaba de (el mandatario Hugo) Chávez como legado, que era la Constitución".

Ante esa situación, Borges también llamó la atención porque "el país más rico del mundo está viviendo la tragedia humanitaria más grande del mundo", según expresó a RPP Noticias.

El titular de la Asamblea remarcó que su petición "no es hacer un golpe de Estado, no una guerra civil o no es la violencia. Sino la paz y el respeto a la Constitución".

En las próximas horas, Borges se reunirá en Lima con la presidenta del Congreso, Luz Salgado, e integrantes de la mesa directiva, y con Kuczynski en el Palacio de Gobierno.