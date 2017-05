Centenario de la Cumparsita será eje central de Día del Patrimonio en Uruguay

La edición de este año del Día del Patrimonio en Uruguay será el fin de semana del 7 y 8 de octubre y tendrá como eje central el festejo por los 100 años de "La Cumparsita", canción creada por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez y declarada "himno popular y cultural".

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo hoy en la presentación de estas jornadas que "vale mucho" haber logrado que esta canción sea el símbolo del próximo Día del Patrimonio porque tiene mucho de "la idiosincrasia del Uruguay".

"No existe un uruguayo o un argentino que no la sienta o no le corra algo por las venas", agregó Martínez respecto a la canción.

"Creo que el patrimonio debe ser eso. Son raíces, es pasado pero también es futuro porque en cualquier aspecto de la vida si uno no reconoce su pasado no puede construir el futuro, en derechos humanos y en tantas otras cosas es así", expresó el intendente.

Martínez sostuvo que no se puede construir un futuro si uno no interioriza en sus aspectos positivos y negativos las cosas que pasaron y resaltó que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en un mundo con muchas culturas distintas.

"Cada pueblo tiene su historia, su sensibilidad, tiene sus características y está bien que así sea. La homogeneidad no sirve para nada y el ser humano ha creado sus mejores cosas cuando aprendió a tolerar la diversidad", continuó.

"Los uruguayos tenemos algo hermoso que es haber descubierto que el Día del Patrimonio es un día de reencuentro con nosotros mismos y que nos permite mirar hacia el futuro", manifestó.

Además, el intendente dijo alegrarse porque es una señal de identidad y que aparte fortalece a Uruguay como nación.

En tanto, también estuvo presente en el evento la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, quien destacó que se está trabajando con "La Cumparsita" y el tango en general en las escuelas públicas.

A su vez, agregó que 1.000 alumnos ya visitaron el Museo del Tango y que hay otros 2.000 en lista de espera para hacerlo.

"Realmente esperamos que en octubre 'La Cumparsita' esté presente en todo ese fin de semana en todos los rincones del país", expresó la ministra.

"Creemos que el 7 y el 8 de octubre todas los uruguayos y uruguayas debemos salir a la calle a expresar el valor que tiene para nosotros la figura de Matos Rodríguez", indicó Muñoz.

Por otro lado, también estuvo presente la sobrina nieta del compositor Matos Rodríguez, Rosario Infantozzi, quien dijo que hay muchos aspectos que la educación podría tomar del compositor para inculcar en valores, y agregó que su tío abuelo era "un poco luces y sombras" y que por eso era "tan humano".

Infantozzi se mostró contenta de que "un país entero esté festejando" la canción pero destacó que sería importante conocer un poco más sobre el compositor.

"Todo el mundo sabe hoy que 'La Cumparsita' es uruguaya, que la hizo Matos Rodríguez, pero nadie recuerda que La Cumparsita es uno de los 80 temas que hizo mi tío", resaltó.

"Fue un músico que compuso durante muchísimos años y su profesión fue esa", concluyó Infantozzi.