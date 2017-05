Barbara Crampton: El cine de terror es una "gran familia" de autores y fans

La actriz estadounidense Barbara Crampton, especializada en el cine de terror desde hace más de tres décadas, aseguró hoy que los autores y aficionados a este género forman una "gran familia" en la que todos se conocen y apoyan, a diferencia de lo que ocurría antes con este tipo de películas.

Barbara Crampton (Nueva York, 1958) se encuentra en Bilbao (norte de España) participando en el Festival Internacional de Cine Fantástico (Fant), que mañana entregará a la actriz el premio "Estrella del FANTtástico", un galardón honorífico concedido por primera vez para reconocer toda una carrera dentro de este género.

La intérprete, que primero trabajó en series televisivas y luego debutó en el cine con un breve papel en "Body Double" (1984) a las órdenes de Brian de Palma, se hizo popular entre los amantes del género tras protagonizar "Re-animator" (1985), dirigida por Stuart Gordon y considerada por los aficionados como un clásico moderno del cine de terror.

Después siguió unida al género con títulos como "From beyond" (1986), "Robot Wars" (1993) o "Space Truckers" (1996), y a partir de su aparición en 2001 en "You're Next", Barbara Crampton fue recuperada por una nueva generación de cineastas como Rob Zombie, Adam Wingard y Ti West, que la volvieron a colocar en primera línea del cine de terror.

En una conferencia de prensa ofrecida hoy en el marco del festival bilbaíno, la actriz dijo que la "mayor diferencia" que encuentra entre el cine de terror de los años 80 y el actual es que ahora reina una "camaradería" entre los autores y aficionados al género que "antes no era usual".

Aunque ha trabajado en otro tipo de películas e incluso hace poco ha actuado en una comedia, Crampton se siente cómoda en el cine de terror, en el que cree que tiene "un nombre" y se siente "muy bien recibida".

"Hace seis años acepté que era una actriz de género, y estoy muy contenta de lo que soy y dónde estoy", añadió.

No le gusta, no obstante, que se refieran a ella con el término de "Scream Queen" ('reina del chillido').

"Es un término acuñado hace muchos años, cuando el rol de la mujer en estas películas era ser perseguida y salvada, generalmente por un hombre, pero el género ha evolucionado mucho y ahora hay personajes de mujeres fuertes, interesantes".