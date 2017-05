Propaganda china lanza canción infantil para promover Nuevas Rutas de la Seda

La propaganda china ha lanzado un vídeo musical en el que niños orientales y occidentales cantan en inglés y bailan para promocionar las Nuevas Rutas de la Seda, el magno proyecto de infraestructuras que abandera Pekín y que prevé impulsar con un encuentro de líderes mundiales los días 14 y 15 de mayo.

El vídeo, con aire infantil e inocente, es otra creación del estudio de animación chino Fuxing Lushang, que ya se hizo famoso en años anteriores por similares producciones alabando las políticas del presidente Xi Jinping o explicando el Plan Quinquenal del régimen comunista.

La canción lleva por título "The Belt and Road is how" ("Mediante la franja y la ruta"), un estribillo que cantan niños de todo el mundo en el vídeo y que hace referencia al nombre en inglés del plan de las Nuevas Rutas de la Seda.

También es un juego de palabras, ya que "how" suena parecido a "hao", que significa "bueno" en mandarín.

Quince niños vestidos de blanco radiante cantan en el vídeo los beneficios económicos y culturales que traerá ese plan, ideado por el presidente chino, Xi Jinping, y que busca tejer una red de transportes y telecomunicaciones euroasiática con importante financiación china y que a la larga también podría llegar a otras regiones del mundo.

"Rompemos barreras, hacemos historia", cantan un niño de raza negra y otro asiático mientras en el decorado se muestran paisajes troquelados con puentes, hospitales, carreteras y otros elementos que China quiere ayudar a construir en todo el mundo.

El vídeo, que comenzó a circular en internet el miércoles, fue publicado por la agencia oficial Xinhua a través de YouTube (pese a que esta web está bloqueada en China) y puede verse en este enlace: www.youtube.com/watch?v=M0lJc3PMNIg.

El momento escogido para la publicación del vídeo no es casual, teniendo en cuenta que el próximo domingo, 14 de mayo, comienza en Pekín el encuentro de líderes mundiales para la promoción de las Nuevas Rutas de la Seda.

A él asistirán líderes de 28 países, entre ellos los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Argentina, Mauricio Macri, y Chile, Michelle Bachelet, así como el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy.