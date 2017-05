El Blooming vuelve a entrenar tras cuatro días de paro por falta de pagos

Los jugadores del Blooming boliviano, a cargo del entrenador argentino Ricardo Lunari, volvieron a entrenarse hoy tras cuatro días de paro en protesta por la deuda del club con la plantilla, que asciende a los salarios de tres meses.

El que por el momento es el único candidato a nuevo presidente del equipo de Santa Cruz, Juan Jordán, prometió hoy pagar uno de los sueldos adeudados.

"Como hincha, nosotros, con la gente que nos está acompañando, hemos venido a decirle a los muchachos que hoy día en la tarde van a cobrar un sueldo completo", anunció Jordán a los medios.

No obstante, precisó que por el momento no es el presidente del club, cargo que ostenta Esteban Molina, pero lo será el lunes "si Dios me lo permite", dijo.

Molina accedió al cargo con la promesa de solucionar el problema de las deudas con la plantilla, pero no ha podido cumplir y se espera que se retire de la presidencia.

A pesar del mal momento económico, el Blooming ocupa el cuarto puesto del torneo Apertura a sólo tres puntos del líder Bolívar.

El domingo visitará al Wilstermann, un conjunto que no está realizando una buena temporada en liga, pero esta vez los de Lunari tienen la desventaja de no haberse ejercitado durante la semana.