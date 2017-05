Serrano se siente "mejor que nunca" y Torres tiene "hambre de triunfo"

La campeona del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, la puertorriqueña Cindy Serrano, hizo hoy su último entrenamiento con miras a su defensa el sábado ante la mexicana Paola Torres, que marcará la primera vez que una púgil de la isla defienda su título en territorio caribeño.

Guaynabo (Puerto Rico), 11 may (EFE).- La campeona del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, la puertorriqueña Cindy Serrano, hizo hoy su último entrenamiento con miras a su defensa el sábado ante la mexicana Paola Torres, que marcará la primera vez que una púgil de la isla defienda su título en territorio caribeño.

Asistida por Jason Maldonado, su entrenador y esposo, Serrano realizó varios asaltos de 'sombras' y pegadas a los conocidos "guantes mitts" que cargan los entrenadores sobre el cuadrilátero, en el Gimnasio Wilfredo Gómez de Guaynabo, municipio aledaño a San Juan.

En un aparte con varios periodistas, Serrano, de 35 años, dijo que ya estaba en el peso -126 libras (57 kilos)- y que se sentía "mejor que nunca", incluso, "hasta mejor" de cuando arrancó su carrera deportiva en 2003.

"No sé si es bueno o malo, porque no quiero sonar tan confiada, pero desde que gané el título sabía que tenía que continuar mi carrera", sostuvo Serrano, quien para la pelea del sábado entrará al cuadrilátero con una vestimenta alusiva al uniforme que usaba el fenecido pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

El combate de este sábado entre Serrano (25-5-3, 10 KO's) y Torres (10-1-1, 3 KO's) será en el Coliseo Sammuel 'Sammy' Rodríguez de Aguas Buenas, municipio al centro de la isla.

"Yo no voy a perder el sábado. He perdido cinco veces y he continuado. No es el fin de mi carrera. Después de 35 años y con mi campeonato siento más ganas y deseo de seguir y continuar el legado de mi hermana y mío", enfatizó la púgil.

Cindy es la hermana de Amanda Serrano, la única deportista en ser campeona mundial en cinco divisiones. Amanda, igualmente, ostenta un estilo de boxeo más aguerrido que Cindy, similar al que tiene la mexicana Torres.

"Entrenar con Amanda es más fuerte, bien fuerte. Ella intercambia sus posiciones y tirando ganchos fuertes. Al final del día puede ser una pelea bien fuerte y no sabes cómo juzgarán los jueces. Si aún no me ha tumbado en el sexto, pues seguiré", destacó Cindy, quien nunca ha sido noqueada.

Torres, por su parte, dijo a Efe que aunque Cindy Serrano cuenta con más experiencia, cuenta con "hambre de triunfo y las ganas de ser campeona por primera vez" en lo que será su primera oportunidad por un título mundial.

"Desde pequeña tenía una atracción por el boxeo y el destino te lo pone en el camino: Yo no encontré el boxeo, sino que el boxeo me encontró a mí. Es algo que amo, me apasiona y no lo dejaré hasta que Dios diga", afirmó Torres, quien arrancó en el pugilismo a sus 16 años.

"Estoy muy contenta, emocionada y confiada por la preparación. Tenemos expectativas y tenemos la capacidad para esto y muchas cosas más", aseguró la mexicana, quien antes de convertirse en boxeadora fue cocinera, profesión que le ayuda a preparar comidas nutritivas.

Torres, quien se entrena bajo el comando de Charlie Martínez, admitió que siente menos presión al pelear fuera de su país.

"Es más relajado, porque allá está mi familia y mi gente, y me presiono más, porque sé que se preocupan y están asustados, pero aquí sé que tengo el apoyo de mi entrenador y mi esposo", sostuvo Torres, admiradora de Jackie Nava y Ana María Torres, dos de las mejores boxeadoras que ha dado México.