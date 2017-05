Nadal sobre el proyecto de Piqué: "No es una contestación a la Copa Davis"

Rafael Nadal aclaró hoy sobre el proyecto del futbolista del Barcelona Gerard Piqué de crear un torneo de tenis, tipo Copa del Mundo por equipos, que no se trata de "una contestación a la Copa Davis", y que Piqué no era el "capo" del grupo que quiere organizarla.

"Sé desde hace tiempo que había un grupo que quería montar una competición de campeonato del mundo", dijo Nadal en Madrid, "sería muy bonito e interesante, el formato es de diez días en el mismo lugar, una iniciativa fantástica y ojalá sea así".

"Sería una respuesta, si la quisiéramos organizar nosotros (los jugadores) y no es un proyecto que viene de nosotros, ni es una contestación a nada, simplemente es una iniciativa nueva que surge. Es un evento especial, bonito, tipo Copa del Mundo, todos en el mismo lugar y creo que para los espectadores y para el circuito falta un evento así", dijo Nadal.

"No es una contestación a la Copa Davis, que es una competición importante en la que he tenido la suerte de competir muchos años, y que me ha dado momentos de adrenalina y felicidad únicos, y no hablaré mal de la Copa Davis", añadió el español, que además aseguró que no había hablado de todo esto con Piqué.

"No conozco a Gerard, ni he hablado con él, ni creo que él sea el "capo" de todo esto. Pero ojalá que su idea y proposición lleguen a buen termino", dijo.

"Ahora hay un nuevo presidente y una nueva junta que seguro que van a intentar hacer cosas", puntualizó sobre la Federación Internacional de Tenis, propietaria de los derechos de la Copa Davis.

"No como antes, que ha habido una serie de señores mandando ahí que han estado totalmente parados y que no se han sabido adaptar a los tiempos nuevos, ni buscar soluciones para una competición que es verdad que se ha quedado un poco parada en el tiempo", aclaró Nadal. EFE.