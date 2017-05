Rafael Nadal: "He dado un paso importante"

Rafael Nadal señaló hoy tras su convincente victoria ante el australiano Nick Kyrgios en el torneo de Madrid que había dado "un paso importante".

"He jugado muy bien hoy, he hecho un gran partido, sin cometer errores desde el comienzo, restando muy bien, y sacando bien", analizó Nadal tras dominar al de Camberra en 71 minutos. "Un paso adelante con respecto al día de ayer. Ganar así, no está mal ante un jugador complicado como Nick", añadió.

"David es un jugador muy completo, tiene todos los golpes es de los mejores", señaló sobre el belga David Goffin, su rival en cuartos de final, al que derrotó recientemente en las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo (6-3 y 6-1) en el único enfrentamiento entre ambos.

"Todo puede pasar, tengo que jugar como hoy. No fue nada cómodo vencerle, y el primer set fue muy difícil", recordó Nadal. "Es de los jugadores más en forma del circuito y de los mejores. Tengo que jugar al nivel de hoy, aunque sé que tengo un poquito de margen de mejora aún con la derecha", dijo. EFE.