Nacho: "Va a ser una final muy bonita de ver"

Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, dijo hoy que la final de la Liga de Campeones ante el Juventus "va a ser muy bonita de ver" y destacó que el equipo italiano "lleva unos años espectaculares".

Nacho recordó la final que jugaron ambos equipos en 1998, en Amsterdam, y que ganó el Real Madrid por 1-0. Fue la séptima Copa de Europa que conquistó el equipo blanco.

"Hace ya mucho tiempo de aquella final, recuerdo verla en casa y que fue espectacular. Siempre que el Real Madrid ha ganado copas, en casa se han vivido con una alegría tremenda y ahora tengo la suerte de estar aquí. Llegamos a la final en gran momento y hay que conseguir ganarla", señaló.

En la final del próximo 3 de junio en Cardiff se reencontrará con Sami Khedira y Gonzalo Higuaín, exjugadores del Real Madrid.

"Son buenos compañeros, tenemos muy buenos recuerdos de ellos, pero lógicamente ahora son máximos rivales. Va a ser un partido complicado. La Juventus lleva unos años espectaculares, este año más todavía. Va a ser una final muy bonita de ver", opinó.

Nacho defendió que el Real Madrid es mucho más que sus individualidades, ante los primeros análisis de expertos que señalan como mejor bloque al Juventus.

"Las individualidades son muy importantes, pero si no eres un equipo y una piña como es este Real Madrid es muy difícil ganar tantas cosas. Se gana cuando somos una piña como estamos demostrando", apostilló.

Nacho, que no fue titular este miércoles ante el Atlético de Madrid porque Zinedine Zidane apostó por Raphael Varane en el centro de la defensa y por Danilo para cubrir la baja de Dani Carvajal en el lateral derecho, reconoció que le habría gustado jugar en el Vicente Calderón, pero hizo un buen balance de su campaña.

"Esta ha sido mi mejor temporada a nivel de minutos. Me encuentro muy bien físicamente y estoy muy feliz de cómo va. Me fastidia quedarme fuera ayer, como me fastidia quedarme en cualquier partido. Todos los jugadores queremos jugar el máximo número de minutos posibles y es algo entendible. El míster está confiando en mí y sólo tengo hacia él palabras de agradecimiento. Tengo que seguir trabajando para intentar jugar estos partidos", resaltó.