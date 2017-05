4-1. Nacional gana la Recopa Sudamericana, su séptimo título internacional

Atlético Nacional conquistó hoy su séptimo título internacional tras convertirse en campeón de la Recopa Sudamericana al golear por 4-1 al Chapecoense, en el partido de vuelta de la final que se disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El encuentro de ida había terminado en favor del Chapecoense por 2-1 en territorio brasileño.

Dos goles de Dayro Moreno en los minutos 2 y 66, y dos de Andrés Ibargüen en el 31 y el 79, le dieron el triunfo al equipo de Reinaldo Rueda.

Chapecoense descontó en el minuto 82 por intermedio de Tulio de Melo.

El nuevo título del llamado "Rey de copas" de Colombia se suma a las dos Libertadores (1989 y 2016), dos Interamericanas (1990 y 1997) y dos Merconorte (1998 y 2000).

En el trámite del partido, muy temprano Nacional impuso su jerarquía al sorprender al conjunto brasileño con un pase de Macnelly Torres a Dayro Moreno, quien con pierna derecha venció sin problemas al portero Arthur Moraes, gol con el que se igualaba la serie.

A pesar de jugar en una cancha pesada por la fuerte lluvia que cayó en Medellín, Nacional siguió controlando el juego, teniendo el balón con su característico toque y buscando por todos los medios aumentar la diferencia.

Chapecoense, por su parte, parecía no poder salir de la sorpresa tras el gol tempranero de su rival y no encontraba la manera de llegar con claridad a la portería contraria, pese a sendas acciones de Wellington y Arthur Caike que no le ocasionaron mayor preocupación al portero Franco Armani.

En el minuto 31 Nacional aumentó la ventaja por intermedio de Andrés Ibargüen tras nuevo pase de Torres, quien debió trabajar mucho para librarse de la marca ejercida por Andrie Girotto.

Los visitantes terminaron presionando y buscando el gol del descuento especialmente en cobros con pelota quieta, sin conseguirlo.

En la etapa complementaria, Chapecoense salió decidido a descontar, adelantó sus líneas y presionó a Nacional con jugadores como Joao Pedro y Osman Junior, quienes se mostraron como los más incisivos en el ataque.

En el minuto 47 por poco lo consigue en una jugada en la que Alexis Henríquez sacó la pelota justo delante de la raya de gol y salvó a Nacional tras un remate de Arthur Caike.

Luego fue Apodi quien tuvo un acercamiento y dos minutos después, Wellington Paulista soltó un remate que pasó muy cerca del palo derecho de Armani.

Cuando mejor jugaba Chapecoense y parecía que iba a igualar el resultado global, fue Nacional el que aprovechó los espacios y en el minuto 66 concretó la tercera anotación tras un gran jugada de Andrés Ibargüen, que con habilidad eludió varios rivales, centró el balón, que quedó en Arley Rodríguez, quien se lo pasó a Dayro Moreno, que de cabeza lo impulsó al fondo de la red.

Aunque el equipo brasileño no renunció a atacar, fue el conjunto local el que concretó el cuarto gol en el minuto 79, con quien fuera una de sus principales figuras del partido, Ibargüen, quien por encima de la defensa y del propio portero marcó el 4-0.

Chapecoense logró el gol de la honrilla en el minuto 82 por intermedio de Tulio de Melo en una acción aplaudida por los asistentes al Atanasio Girardot.

El visitante terminó jugando con 10 hombres tras la expulsión en el minuto 87 de Andrei Girotto, por una falta fuerte.

- Ficha técnica:

4. Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Francisco Nájera, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Diego Arias, Aldo Leao Ramírez (m.70, Elkin Blanco), Arley Rodríguez, Macnelly Torres; Andrés Ibargüen (m.92, Cristian Dájome) y Dayro Moreno.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

1. Chapecoense: Arthur Moraes; João Pedro, Douglas Grolli, Nathan Pelae, Reinaldo; Andrei Girotto, Moisés Ribeiro, Luiz Antonio (m.46, Apodi); Osman Jr, Wellington Paulista (m.82, Niltinho) y Arthur Caike (m.75, Tulio de Melo).

Entrenador: Vagner Mancini.

Goles: 1-0, m.1: Dayro Moreno. 2-0, m.31: Andrés Ibargüen. 3-0, m.66: Dayro Moreno. 4-0, m.79: Andrés Ibargüen. 4-1, m.82: Tulio de Melo.

Árbitro: el chileno Roberto Tobar. Expulsó a Andrei Girotto en el minuto 87 por doble amarilla. Amonestó a Arthur Caike, Reinaldo, Moises Ribeiro, Andrés Ibargüen, Nathan Pelae, Arley Rodríguez y Elkin Blanco.

Incidencias: Partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.