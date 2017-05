Simeone: "Los 30 primeros minutos quedarán en la historia de la gente"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, compareció este miércoles en la rueda de prensa tras la eliminación en la Liga de Campeones "feliz y orgulloso", expuso que los primeros minutos quedarán "para la historia de la gente" y remarcó que habría que "clonar a algunos" de sus jugadores.

"Estoy feliz y orgulloso", comenzó con una sonrisa la rueda de prensa. "Competimos una vez más demostrando por qué hace cinco años y medio estamos luchando en los mejores lugares de las competiciones. Y hoy encontrarnos con un 3-0 abajo, durísimo fuera de casa, cuando comentamos que se podía y que creíamos algunos pensaban que era un juego de palabras", explicó.

"Y creo que el camino que se transcurre por los momentos de los partidos son los más maravillosos. Y estos 30, 35 minutos del primer tiempo quedarán en la historia del ambiente y de la gente. Fuimos eliminados, el rival aprovechó un desorden defensivo nuestro para conectar un gol, pero creo que a veces los momentos y estas noches mágicas del Calderón quedarán en el recuerdo para siempre", afirmó.

La próxima temporada ya no estará el Calderón. El Atlético se mudará al Metropolitano. "Las emociones se transmiten. La misma gente que está acá hoy va a estar el día de mañana en el Metropolitano y como un día pasamos al Calderón y pasó a ser lo que es hoy, la ilusión, la pasión y el sentimiento no se negocia. No hay mejor manera de expresarlo que en tu casa, que será el Metropolitano", recalcó.

Simeone sintió que su equipo dio "todo" este miércoles: "Hace seis años que estamos dando la vida. Lástima que hay jugadores que no vamos a poder clonar, que necesitaríamos clonar. Los años van pasando y al año siguiente a lo mejor no pueden rendir al mismo nivel".

"Tenemos que clonar algunos (se refería a Gabi y Diego Godín). Está claro que los corazones de algunos futbolistas que tenemos transmiten tanta pasión a los compañeros que los empujan en momentos de dificultad y situaciones concretas de los partidos", agregó.

"Yo me sigo emocionando todos los días. Cómo planteamos el partido tácticamente en el arranque con las dificultades que tenía jugar con el todopoderoso Real Madrid. Está claro que todavía necesitamos seguir creciendo. Todavía el paso que parece cercano no es chico, es grande. Y si creemos y podemos mejorar a partir de esto que se hizo seguramente el futuro es alentador", valoró.

Y abundó en ello: "Creo que este es un día importante mas allá de haber quedado eliminados, no de haber perdido. Creo que, si uno se sienta a analizar las situaciones que tenemos por delante y las cosas que tenemos para seguir creciendo, se puede mejorar".

Para él, es un "éxito del club" estar estos últimos cuatro años entre los mejores de Europa. "Creo que el club lleva cinco años y medio más los dos anteriores. Tiene un crecimiento enorme, pero a este crecimiento le faltan pasos y hay que darlos", insistió.

Simeone también habló del porqué su equipo dio un paso atrás después del 2-0: "El esfuerzo se paga. Está claro que los primeros 25 minutos que se hicieron es difícil sostenerlos en el ritmo sobre todo y no podemos dejar de lado que hay un equipo con una jerarquía tremenda enfrente, donde al primer error te pueden marcar. Fue un primer tiempo casi perfecto. Una jugada extraordinaria de Benzema nos generó problemas, pero esto es fútbol, la jerarquía es la jerarquía y ellos tienen mucha jerarquía".

Entre "las críticas" que se hace él sobre la eliminatoria "puede ser que pudo haber sido mejor aguantar el 1-0" en el encuentro de ida en el Santiago Bernabéu y "no buscar hacer un gol". "Pero si no buscas un gol me preguntas por qué no buscas un gol.... Los tres goles del Bernabéu nos hicieron daño", añadió.