Casemiro: "No tuvimos miedo, tuvimos respeto"

Carlos Henrique Casemiro, centrocampista del Real Madrid, aseguró este miércoles, después de clasificarse para la final de la Liga de Campeones, que ante el Atlético en la vuelta de semifinales su equipo no pasó "miedo" aunque sí sintió "respeto".

El conjunto rojiblanco llegó a ponerse 2-0 en el marcador a un tanto de empatar la eliminatoria. En esos momentos, el Real Madrid, según Casemiro, consiguió mantener la calma para alcanzar la final.

"Se nota que era una semifinal de Liga de Campeones y que era el Atlético de Madrid. Sabíamos que iba a ser difícil, son un gran equipo y no ha sido fácil. Miedo no tuvimos. Creo que un jugador del Real Madrid no puede sentirlo. Respeto sí. Es una semifinal de Liga de Campeones y no es fácil. Mantuvimos la tranquilidad. Tuvimos la posesión de balón y la jugada de Karim ha cambiado el partido", dijo.

Además, indicó que hay que "valorar" la reacción que tuvo el conjunto blanco después de los dos tantos del Atlético de Madrid: "No es fácil que vayan 2-0 y mantener la tranquilidad. Creo que hemos terminado la primera parte bien y la segunda parte ha sido más tranquilo. Hemos tenido más balón", comentó.

Respecto a la final que jugará ante el Juventus, indicó que el cuadro italiano es muy "bueno" pero dejó claro que en un partido de esa categoría "no hay favoritos".

"Una final no se juega, se gana. Tenemos que ganar y queremos ganar".

Cuestionado por su sustitución en la segunda parte del encuentro frente al Atlético, señaló que Zinedine Zidane "sabe lo que hace".

"Quiero jugar siempre, pero él sabe lo que hace. El partido estaba poniéndose un poco más fácil, estaba más tranquilo y hay Liga, queda mucho. Ahora tenemos que pensar partido a partido. El fin de semana queda un partido muy importante (ante el Sevilla)", concluyó.