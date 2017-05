El secreto de belleza de Naomi Campbell

El secreto de Naomi Campbell para mantenerse radiante y en plena forma a sus 46 años no es seguir una estricta dieta, sino asegurarse de mantener un "colon limpio", que ella considera la piedra angular de una buena salud. Con ese objetivo, en contadas ocasiones al año la modelo y actriz se somete a un régimen especial para eliminar toxinas y depurar así su organismo.

"No hago dieta, pero sí que me someto a dos o tres depuraciones al año. Es importantísimo tratar de mantener un colon limpio, es vital para tu bienestar. Ahora mismo estoy sometiéndome al primer periodo detox de este 2017, que incluye dos batidos y una comida al mediodía, y por las mañanas debes tomarte uno de los batidos con los suplementos", explicó este martes Naomi a su paso por el programa británico 'Loose Women', antes de entrar a detallar en qué consisten esos misteriosos brebajes con los que parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud.

"Básicamente es un batido en polvo de nutrientes al que le puedes añadir aparte verduras y cosas verdes, yo lo tomo con mi zumo verde. Cuando termino de preparar el mío parece un batido de fresa porque le añado moras y arándanos".

Aunque Naomi se niegue a privarse de caprichos culinarios, sí evita aquellos productos excesivamente procesados para, en su lugar, apostar por alimentos plenamente orgánicos y naturales.

"Después de que a mi madre le diagnosticaran cáncer de pecho me dijo que iba a dejar de comer pollo, y yo también decidí eliminarlo de mi dieta para evitar consumir hormonas de forma indirecta, así que hay ciertos alimentos que no consumo", reconoció.

Más allá de esas dos sencillas claves, la modelo únicamente trata de mantener un estilo de vida activo, pero no muy diferente al de cualquier otra persona. Y desde luego, que nadie espera encontrársela encerrada en un gimnasio entrenando como si no hubiera un mañana.

"He intentado ir al gimnasio, pero no es para mí, lo mismo que las máquinas, no me funciona. He estado en varios bootcamp y me gustó bastante la experiencia. Practico Pilates y yoga cuando puedo, y eso es todo".