Presidente de la Cámara a favor del referendo sobre adopción en Colombia

Al presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, le toco literalmente defender a capa y espada el referendo de la senadora Viviane Morales por ser el ponente de la iniciativa que está siendo estudiada en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

Pinto hizo una férrea defensa de la iniciativa al considerar que no se está violando ningún derecho de los colombianos a través de este referendo. “Rendí una ponencia que la hice de manera estructurada, más allá de las conveniencias del fondo del proyecto. Hice un análisis del referendo como una forma de participación ciudadana. La ponencia en cualquier sentido iba a generar reacciones”.

Según Pinto el referendo es un mecanismo de participación ciudadana, previsto en la Constitución Política y cuando el Ejecutivo, el Legislativo o la justicia toman posiciones adversas a sus intereses, se les permite que puedan adelantar este tipo de mecanismos.

“Al Congreso no le corresponde discutir los temas sustanciales sino formales cuando se trata de estudiar un referendo. Los temas sustanciales son para el pueblo colombiano. Frente a las opciones hechas por el Gobierno, tengo que decirle que no estoy de acuerdo, que no estoy con su posición. Sus argumentos de inconstitucionalidad no caben. El criterio de la sustitución de la Constitución no es pertinente. Hoy le vamos a cercenar la posibilidad de que el pueblo se exprese argumentado que estamos sustituyendo la constitución, cuando en realidad estamos acudiendo al constituyente primario. Caeremos en la dictadura de la Corte Constitucional. Que a todo le dice que no, bajo el argumento de que se está sustituyendo la Carta Política”.

Pinto dijo que este no era un tema político y que por esa razón se debe aceptar que los colombianos tomen una decisión final en las urnas.