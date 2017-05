No soy prófugo de la justicia: Exgobernador Alejandro Lyons

El exgobernador salió a defenderse de los señalamientos que ocupan hoy las primeras páginas de los medios de comunicación, donde se advierte que está fuera del país, y que lo hacía para huir de la justicia, tras conocer que la Fiscalía le imputó veinte delitos, que lo asocian directamente con las anomalías en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías del fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Quiero aclarar que no estoy prófugo, ni huyendo, quiero decirle que ante la citación que me ha hecho la Fiscalía de diligencia de imputación voy a comparecer y le daré la cara a la Fiscalía y al Tribunal de Bogotá, no sólo en esa audiencia sino a lo largo de todo el proceso”, dijo el exmandatario en una entrevista dada al Meridiano de Córdoba.

Lyons Muskus advirtió que salió del país quince días antes de conocer la citación de la Fiscalía para este once de mayo por motivos médicos y familiares, pero que una vez se reprograme su audiencia llegará al país.

Caracol Radio conoció que el exgobernador salió el 23 de abril del año en curso hacia Washington, EE.UU.

Los delitos que le imputa la justicia son seis casos de celebración indebida de contratos, apropiación de recursos públicos y privados, concierto para delinquir, cinco casos por peculado por apropiación entre otros.