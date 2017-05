Procuraduría investiga proceso de contratación en el Ministerio de Educación

La indagación preliminar en la Procuraduría inició por una queja anónima sobre la presunta existencia de una nómina paralela en el Ministerio de Educación entre el 2014 y 2016 que permitió la contratación de 754 personas.

El procurador delegado para la moralidad pública investigará 86 contratos que al parecer presentan un incremento inusual que para los asesores llegó al 55,1% en solo dos años. "No se entiende por qué en menos de 3 años, la planta de personal contratada se incrementó no solo en número de personas sino también en salarios", dice uno de los apartes del documento.

La queja dice textualmente: "para los profesionales recién graduados que no cuentan con más de 25 meses de experiencia y para poder justificar su contrato de ingresos superiores a los 6.800.000, el secretario general creó el contrato por productos que ya no requiere de la experiencia no postgrados establecidos en la Resolución 0126 de 2016, donde en teoría deben entregar trabajos específicos, pero realmente solo se elabora un informe mensual de actividades sin producto tangible, o el producto lo elabora el personal de planta y los profesionales de contratación consolidan y presentan como producto propio, demostrándose nuevamente detrimento patrimonial".