Uruguay celebra con foro los 10 años de su plan de una computadora por niño

El Foro de Innovación Educativa Ceibal 10 años, en el que participarán expertos en educación y tecnología, comenzó hoy en Uruguay con una presentación de los logros de su plan nacional para proporcionar una computadora a cada niño del país.

El foro, que abarcará entre hoy y mañana una serie de actividades entre talleres, exposiciones y conferencias por parte de tres destacados expertos internacionales, comenzó este miércoles en el Parque Tecnológico del Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU).

El pedagogo canadiense Michael Fullan, el responsable del programa de inteligencia artificial IBM Watson, Satya Nitta, y el fundador del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) y One Laptop Per Child, Nicholas Negroponte, expondrán sobre tres temáticas distintas.

En la apertura, el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, destacó que los ejes principales del evento son el "aprendizaje profundo", a cargo de Fullan; la inteligencia artificial, sobre la que expondrá Nitta; e "internet como derecho humano", tema sobre el que disertará Negroponte este jueves.

"Además tenemos otros 40 invitados del exterior y de Uruguay que van a tener debates sobre la cultura de hacer, las nuevas matemáticas, lenguaje y tecnología y las nuevas formas de tener rúbricas, así que estamos muy motivados", apuntó Brechner.

Añadió que la presencia de los expertos sirve como apoyo al trabajo del Plan Ceibal y destacó que la mayoría de ellos ha manifestado su confianza y reconocido el "camino" que ha tomado Uruguay en el tema.

En particular, indicó que Negroponte está "muy feliz" de venir a Uruguay nuevamente y tiene admiración por lo que se ha logrado en el país suramericano en la aplicación del proyecto que él fundó en 2005 bajo el nombre de One Laptop Per Child.

Con respecto a la idea general del plan y el trabajo llevado adelante por los equipos educativos y técnicos que lo integran, Brechner aseveró que en sus 10 años de funcionamiento se llegó a grandes "hitos" entre los que destacó la conectividad en todo el territorio nacional.

"Nosotros desde Ceibal hemos llevado una práctica, lo que le llamamos la cultura de hacer, preferimos equivocarnos pero lo hacemos. No hacer es postergar, un tema que no debemos hacer y menos en la sociedad actual", sostuvo Brechner.

"Los próximos 10 años van a ser mucho más dramáticos, tenemos que formar estudiantes que sepan pensar los problemas y resolverlos, no que aprendan memorizando, que tengan pensamiento crítico", agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Wilson Netto, destacó el carácter integrador del plan y la buena receptividad de los escolares y docentes, así como la proyección internacional que este ha tenido.

"En estos últimos años 360 grupos de niños y jóvenes nos han representado a nivel internacional. Esta es solamente la punta del iceberg de miles de niños que participan cotidianamente en actividades ubicándose con el conocimiento desde un nuevo lugar", afirmó Netto.

"El gran desafío es construir y desafiarnos en nuevos espacios y dimensiones desde el punto de vista pedagógico a través de un uso intensivo de las tecnologías, en el Uruguay de hoy la disponibilidad está dada", recalcó.

La ministra uruguaya de Educación, María Julia Muñoz, dijo que incorporar a la enseñanza la tecnología y la información fue lo que le dio su carácter de "política integral de Estado" y es por lo que se proyectará hacia el futuro.

"Nos da mucho orgullo que en tan poco tiempo el mundo ha cambiado tanto y que en Uruguay estemos entre los primeros países que podemos decir que hay una nueva forma de aprender y que estamos construyendo con los docentes una nueva forma de enseñar", recalcó la ministra.