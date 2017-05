El papa dice que "no es posible" visitar Portugal, solo peregrinar a Fátima

El papa Francisco ha explicado que durante su peregrinaje al santuario de Fátima, el 12 y 13 de mayo, "no es posible" visitar otras ciudades de Portugal aunque le gustaría, en un saludo en vídeo transmitido hoy al país.

"Faltan pocos días para la peregrinación hasta Nuestra Señora de Fátima (...) Bien sé que me queríais también en vuestras casas y comunidades, en vuestros pueblos y ciudades ¡Me llegó la invitación!", dice el pontífice argentino en la grabación.

"Aunque me gustaría aceptar, no me es posible. Desde ya agradezco la comprensión con la que las autoridades acogieron mi decisión de circunscribir la visita a los momentos y a los actos propios de la peregrinación al Santuario de Fátima", agrega.

El papa destacó que acudirá al santuario portugués "como pastor universal" para ofrecer a la Virgen "una ramo de las flores más lindas que Jesús" le confió: "los hermanos y hermanas del mundo entero rescatados por su sangre, sin excluir a nadie".

Jorge Bergoglio pidió que, de cara a esta peregrinación, los fieles formen "un solo corazón y una sola alma" y les encargó rezar, algo que "ensancha nuestro corazón y lo prepara para recibir los dones de Dios".

"La oración ilumina mis ojos para saber mirar a los otros como Dios os ve, para amar al prójimo del mismo modo que él os ama. En su nombre, acudo hacia vosotros con alegría para compartir con ustedes el Evangelio de la esperanza y de la paz", concluyó.

El papa iniciará el próximo viernes un viaje de dos días a Fátima con motivo del primer centenario de la primera aparición de la Virgen a tres niños pastores, en mayo de 1917, pero no acudirá a otras ciudades lusas.