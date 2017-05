Kuczynski sobre eventual indulto a Fujimori: "Yo no juego a nada"

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró hoy que no juega a nada ante un eventual indulto humanitario al encarcelado expresidente Alberto Fujimori, reclamado por algunos miembros del partido fujimorista Fuerza Popular, como su hijo Kenji Fujimori, quien pidió que no juegue con la vida de su padre.

"Yo no juego a nada. Yo no he dicho ninguna palabra", espetó Kuczynski al ser preguntado por periodistas sobre la solicitud hecha el martes por Kenji Fujimori.

Kenji Fujimori pidió en una conferencia de prensa en el Congreso seriedad por parte del Gobierno para tratar la eventual liberación de su padre, al tiempo que invocó a Fuerza Popular, liderado por su hermana, Keiko Fujimori, a "asumir de manera más activa la lucha para lograr la libertad de Alberto Fujimori".

"Quiero pedir que no se juegue ping pong con la vida de mi padre. Yo amo a mi padre y no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a luchar hasta lograr su libertad", sentenció Kenji.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú, donde Fuerza Popular tiene mayoría absoluta, archivó el mismo martes un proyecto de ley que planteaba la prisión domiciliaria para los sentenciados mayores de 75 años, una medida que podía beneficiar a Alberto Fujimori, condenado en 2009 por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Los portavoces de Fuerza Popular explicaron previamente que no apoyarían esa iniciativa legislativa porque consideraban que estaba redactada a medida de Fujimori y porque la intención del expresidente es lograr la libertad, y no seguir recluido en otro espacio.

En abril pasado, Keiko Fujimori dijo que no utilizaría el poder político que le da tener la mayoría en el Congreso para lograr la libertad de su padre, de 78 años, la misma edad que Kuczynski.

Kuczynski manifestó en semanas anteriores su disposición a apoyar una ley del Congreso que otorgue beneficios a presos de la tercera edad, siempre y cuando esta no esté redactada "con nombre propio".

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, explicó en abril que Fujimori no reúne las condiciones para un indulto humanitario, otorgado de manera extraordinaria por el presidente, porque no tiene una enfermedad terminal ni otra que se agrave por sus condiciones carcelarias.

Posteriormente, Alberto Fujimori escribió en Twitter este lunes desde su celda que solo muriendo o siendo un enfermo terminal podría salir en libertad.

Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, es el único recluso de una prisión construida expresamente para albergarlo, en la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), y cuenta con asistencia médica permanente.

Sin embargo, periódicamente es trasladado a clínicas de Lima para recibir tratamiento por algunos males crónicos que padece, como una hernia, hipertensión, gastritis y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta en seis ocasiones.

Eso llevó a sus hijos a presentar formalmente en 2013 una solicitud de indulto humanitario al entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016), quien lo rechazó.

Fujimori purga una condena de 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti, después del autogolpe de Estado que dio el 5 de abril de 1992.