Feministas honran a menores muertas en incendio en correccional de Guatemala

Al grito "las niñas no se queman, no se violan, no se matan", el movimiento feminista guatemalteco rindió hoy un homenaje a 41 adolescentes muertas tras un incendio registrado el pasado 8 de marzo en el correccional Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Una veintena de dirigentes de estas organizaciones se concentraron en la Plaza de la Constitución para demandar justicia por el fallecimiento de las menores y también por la de Brenda Domínguez, quien murió el pasado 29 de abril tras ser arrollada tres días antes junto a otros 12 alumnos por el conductor de un vehículo.

Paula del Cid, de la Asociación Feminista la Cuerda, explicó a Efe que para esta concentración, con motivo de celebrarse hoy el Día de la Madre, convocaron a las mamás de las menores fallecidas, pero no asistieron.

En los alrededores del asta con la bandera de Guatemala que está a media plaza fueron colocados arreglos florales y también una rueda con pequeñas cruces de madera con los nombres de varias de las fallecidas en el incendio.

En un comunicado leído por Del Cid, el movimiento feminista advierte que a dos meses del "femicidio institucional", la justicia no ha llegado a todos los responsables involucrados en los abusos contra las niñas y adolescentes en el mal llamado "Hogar Seguro", situado en el municipio de San José Pinula.

Hasta ahora, los únicos detenidos tras la tragedia son Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller Zabala, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, y Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Los tres capturados han sido procesados por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

Del Cid sostuvo que las menores habían sido "cedidas" al Estado de Guatemala para que pudiesen tener acceso a la alimentación y la salud, pero "lamentablemente murieron calcinadas".

Otra dirigente feminista, Maya Alvarado, manifestó que "vemos con preocupación que las niñas calcinadas se convierta solo en un caso penal y que no haya cambios integrales como país para atender a los menores".

"Desde el 8 de marzo hemos estado accionando y dando seguimiento al caso. Esperamos no solo que haya una sentencia sino que se tomen medidas para que no se repita la tragedia", expresó.

Muchas de las madres tuvieron que vender cosas indispensables para poder enterrar a sus hijas y hasta ahora no han recibido ningún tipo de resarcimiento, declaró.