Juanes se lanza a la aventura de hacer que sus fanáticos superen el sencillo

Con su séptimo trabajo de estudio, "Mis planes son amarte", que sale a la venta este viernes, Juanes hace buena la máxima de que un artista veterano puede hacer apuestas arriesgadas, buscando en su caso que sus fanáticos superen la idea del sencillo y se sienten a escuchar el álbum de inicio a fin.

Medellín (Colombia), 10 may (EFE).- Con su séptimo trabajo de estudio, "Mis planes son amarte", que sale a la venta este viernes, Juanes hace buena la máxima de que un artista veterano puede hacer apuestas arriesgadas, buscando en su caso que sus fanáticos superen la idea del sencillo y se sienten a escuchar el álbum de inicio a fin.

"La forma de consumir la música se ha vuelto demasiado rápida, cada día saco una canción, pasa muy rápido y es como ¿dónde quedó el álbum, la obra entera?, quería de algún modo con esta idea (del nuevo trabajo) darle importancia y dignidad al proyecto", dijo Juanes hoy en una entrevista con Efe.

Con el formato actual de música, en que no se presta atención al disco completo, considera que "es como si fueras a leer un libro y sólo leyeras un capítulo".

Por eso, en "Mis planes son amarte" busca cautivar al oyente con un proyecto audiovisual que convierte el disco en una película de cerca de 90 minutos en que las canciones se insertan en una gran historia general.

En medio, las canciones aparecen a mitad de camino entre el cine y los videoclips convencionales.

Tampoco falta la animación en el largometraje que convierte el trabajo en un aliciente más para sentarse a escuchar las canciones de inicio a fin y conocer todo el universo creativo que se mueve alrededor de Juanes.

"Esto no se trata de una canción que sea un 'hit' de la radio, sino de una historia completa y todo lo que hay detrás, son varias capas, la historia del personaje, astronauta colombiano, que está en una búsqueda", agregó el músico.

Para este trabajo Juanes también ha optado por volver a la que considera su ciudad, Medellín, donde se crió y donde ha organizado toda una presentación en la que se han volcado autoridades y ciudadanos.

Ese retorno, considera Juanes que se filtra en el trabajo porque "después de haber dado muchas vueltas" al mundo terminó trabajando en su propia ciudad "con talentosos productores".

"Eso me encantó, fue una forma de reconectarme, producir mi propia música (...) es una forma de tomar fuerzas para el siguiente salto adelante, es una reconexión impresionante, una vuelta al comienzo y me siento pleno y lleno de energía positiva para seguir", aseveró.

Con todo eso, en este último trabajo la música de América Latina y el propio continente tienen un rol fundamental: "Me siento un artista de Medellín para el mundo", dice.

"América Latina es todo, todo lo que pasa aquí nos afecta es súper importante, yo crecí escuchando música popular argentina, Medellín es una ciudad llena de tango, de Gardel, Los Visconti, Los Chalchaleros, sambas, vals peruanos...", afirma.

El artista añade: "Para nosotros son súper populares, hemos crecido con eso, hay una gran conexión con Latinoamérica y todo forma esta gran masa gigante que es (el continente)", subrayó.

El concepto está muy presente en la película que comienza en México y en el que el mundo prehispánico es omnipresente.

Tanto es así que se entrelazan dos historias, la de un astronauta que aterrizó en Colombia y conoció a una indígena, y la de un arqueólogo que se convierte en una suerte de su reencarnación y la busca.

Juanes, que interpreta a ambos, recorre lugares de tradición ancestral e incluso participa en un ritual chamánico con algún tipo de hierba que le hace entrar en trance.

Esa experiencia en la actuación la calificó como "muy interesante", especialmente porque le dio la posibilidad de "experimentar ese otro lado del arte", si bien tiene claro que lo suyo es la música y esta incursión, a priori, quedará sólo en eso.

En este sentido, detalló que el disco y película "está conceptualizado en esa vida cotidiana de la búsqueda de todas las respuestas".

"(Están) todos los elementos y temas que hay en mí, indígenas, lo terrenal, lo ancestral, el tema de las ciencias, de la vida extraterrestre, los planetas, el universo, todo aparentemente distante pero muy conectado, todo eso está ahí llevado por la música", agregó.

El disco también tiene la primera canción de Juanes en inglés, el cantante que se subió a los Grammy de 2006 con su "Se habla español", también hace sus primeros pinitos en esa lengua con "Goodbye for now".

Sobre esa canción, señaló que "era algo que tenía en mente y quería hacer el experimento", aunque aclaró que no tiene intención de hacer un álbum completo en inglés.

"Es muy difícil, si no lo tienes internamente es duro componer en inglés, pero esta canción me encantó, me enamoré de la canción y me pareció de tan buena onda que dije, quiero aprovecharla", concluyó.

"Mis planes son amarte" sale a la venta este viernes, aunque la preventa ya comenzó.